「超跑媽媽」淚送愛子小比　滿天氣球升空：願他一路有愛相伴

記者吳世龍、吳奕靖、葉品辰／高雄報導

網紅「超跑媽媽」陳嘉齡以堅強笑容陪伴重度腦性麻痺兒「小比」勇敢生活，母子倆曾挑戰路跑、環島，用行動感動無數網友。然而，小比上(9)月18日不幸離世，今（7）日在市立殯儀館永安堂舉行音樂追思會。現場以花海布置成柔和的海浪與山谷，小比的燦笑遺照置於中央，氛圍溫馨又令人鼻酸，與會人士最後一起讓近百個氣球同時升空，希望小比一路有愛相伴。

▲陳嘉齡舉行音樂追思會送走小比，許多粉絲與親友到場祝福。（圖／記者吳世龍攝）

陳嘉齡9月17日在粉專「小比的跑旅雜記」透露，小比洗澡時忽然停止呼吸心跳，送醫經過醫護人員治療後，經醫師診斷是敗血症，最終在晚間離世。今日陳嘉齡在高雄市立殯儀館永安堂為愛子舉行音樂追思會，許多粉絲與親友到場祝福。她在粉專「小比的跑旅雜記」發文寫下對愛子的思念，「讓我們用祝福的心情，一起送他遠行吧。願風溫柔，願路平坦，小比走的每一步，都有大家的愛相伴」真摯文字與現場畫面交織成動人的告別。

追思會最後，在悠揚樂聲中，親友與粉絲一同放飛象徵祝福的氣球，滿天飄舞的氣球緩緩升空，場面感人，身形明顯消瘦的陳嘉齡上前深深一鞠躬，向眾人致謝，感念一路支持他們母子的每個人。

