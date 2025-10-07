燦笑遺照曝！腦麻兒小比今追思會　超跑媽：會帶著他的笑容前行

▲小比的追思會今日舉辦。（圖／翻攝自FB／小比的跑旅雜記）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「超跑媽媽」陳嘉齡獨自照顧患有重度腦性麻痺的兒子「小比」，將兩人挑戰路跑、環島等過程記錄在臉書粉專「小比的跑旅雜記」。不過，上月中小比傳出離世，今（7）日在市立殯儀館永安堂舉辦音樂追思會。凌晨超跑媽公布靈堂照，花海簇擁燦笑的小比，寫下「讓我們用祝福的心情，一起送他遠行吧！」

超跑媽媽在粉專貼出靈堂照，照片中可見，小比追思會的場地簡單溫馨，花海排成海浪及山谷的感覺，小比的遺照則掛在中間。她文中則感性寫下對愛子「小比」最後的祝福，「有時想想自己和小比活在這世上，真的有它的意義存在。」

她說，因為母子倆的存在，讓許多人努力生活、改變生活態度，還有人因此學會更體貼、珍惜生活，也讓更多家庭願意走出戶外，一起看風景，「我們應該相信，每個人都是帶著使命來到人間的。無論他看起來多麼平凡渺小、多麼微不足道，總有一個角落需要他被擱置，總有一個人需要他的存在。」

面對小比「遠行的日子」，超跑媽媽溫柔喊話，「讓我們用祝福的心情，一起送他遠行吧。願風溫柔，願路平坦，小比走的每一步，都有大家的愛相伴。而我，會帶著他的笑容，繼續前行。」真摯文字感動大批粉絲，不少人留言為小比祈福。