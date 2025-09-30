全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

▲全真瑜珈健身宣布10月起停業。

記者鄭佩玟／台北報導

全台擁有多間分店的健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」日前就宣布6家分店暫停營業，今更無預警在官方社群臉書發聲明，宣布將於明天（10月1日）辦理歇業解散。北市府已緊急凍結約2億1200萬元信託資金，並要求業者及陽信銀行公布會員名單與退款流程，受影響會員可依付款方式申請退費。

連鎖健身品牌「全真瑜珈健身」日前公告多間館點暫停營業，引發消費者疑慮。北市府啟動行政調查後，業者今正式聲明，自10月1日起全面停止營運。台北市法務局表示，北市府於26日召開行政調查會議時，已要求陽信銀行暫緩移轉全真公司信託財產，金額約2億1200萬元，以避免信託資金遭不當挪用。

台北市主任消保官林傳健強調，依規定業者停止營業視同同意會員的受益權歸屬消費者，全真公司須立即提供會員編號、剩餘期數等明細，讓銀行進行退款作業。林傳健指出，會員可依付款方式採不同途徑維權，首先，信用卡付款：可向發卡銀行申請「爭議帳款」處理。第二，現金付款：需向法院聲請支付命令，相關範例可至司法院網站下載。

此外，陽信銀行將於10月2日前在官網公告信託專戶受益人退款程序，會員屆時可持合約等資料依規申請退款。若款項屬信託專戶內，將由銀行退還；若不屬於專戶內，則需由全真公司處理。

