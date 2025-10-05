軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

▲立法院。（圖／記者杜冠霖攝）



記者張靖榕／綜合報導

行政院在115年度中央政府總預算中，未依法編列軍人待遇與提高警消退休金等項目，國民黨與民眾黨考慮於下周二（10月7日）提出復議，要求退回預算至程序委員會。國民黨內「主戰派」強調這是捍衛立院職權，民眾黨則批評政院毫無補正誠意。

國民黨團指出，軍人待遇條例、警察人事條例、財政收支劃分法及台中捷運藍線等案，均已完成三讀並經總統公告，卻未在明年度預算中依法編列或足額編列，造成憲政爭議。黨團預計於7日院會朝野協商，不排除復議退案。

國民黨團書記長羅智強表示，7日召開協商是為釋出善意，盼政院依法行政。若政院持續無視法定義務，黨團將提案行動。

國民黨內多數支持復議行動，認為這是在野黨的職責。一名國民黨立委表示，若未依法編列的預算也要吞下去，如何對支持反罷免的民意交代；但也有立委不同意退回總預算案，認為退案很可能又重演去年底到今年初的預算僵局，呼籲「要退，就要想好怎麼下車。」

據了解，黨團內部已投票通過可退回總預算，若成案，將由黨團共同承擔後果。

民眾黨方面，總召黃國昌已於9月底表示，政院未依法編列軍警預算，黨團決議不簽「不復議同意書」。民眾黨近期也函請立法院長韓國瑜召集協商，並傾向於7日提出復議案。

黨內人士批評，政院對於「該編未編」毫無修正意圖，僅以「錢不夠」為由卸責，令人無法接受。此前考量花蓮災情未表態復議，現已認定政院欠缺誠意，將不讓預算案輕易通過。