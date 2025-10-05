　
政治

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

▲立法院。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立法院。（圖／記者杜冠霖攝）

記者張靖榕／綜合報導

行政院在115年度中央政府總預算中，未依法編列軍人待遇與提高警消退休金等項目，國民黨與民眾黨考慮於下周二（10月7日）提出復議，要求退回預算至程序委員會。國民黨內「主戰派」強調這是捍衛立院職權，民眾黨則批評政院毫無補正誠意。

國民黨團指出，軍人待遇條例、警察人事條例、財政收支劃分法及台中捷運藍線等案，均已完成三讀並經總統公告，卻未在明年度預算中依法編列或足額編列，造成憲政爭議。黨團預計於7日院會朝野協商，不排除復議退案。

國民黨團書記長羅智強表示，7日召開協商是為釋出善意，盼政院依法行政。若政院持續無視法定義務，黨團將提案行動。

國民黨內多數支持復議行動，認為這是在野黨的職責。一名國民黨立委表示，若未依法編列的預算也要吞下去，如何對支持反罷免的民意交代；但也有立委不同意退回總預算案，認為退案很可能又重演去年底到今年初的預算僵局，呼籲「要退，就要想好怎麼下車。」

據了解，黨團內部已投票通過可退回總預算，若成案，將由黨團共同承擔後果。

民眾黨方面，總召黃國昌已於9月底表示，政院未依法編列軍警預算，黨團決議不簽「不復議同意書」。民眾黨近期也函請立法院長韓國瑜召集協商，並傾向於7日提出復議案。

黨內人士批評，政院對於「該編未編」毫無修正意圖，僅以「錢不夠」為由卸責，令人無法接受。此前考量花蓮災情未表態復議，現已認定政院欠缺誠意，將不讓預算案輕易通過。

台灣偶像劇推手資深製作人李能謙日前因幫境外詐團刊登偽冒輝達執行長黃仁勳詐騙臉書粉專遭新北市刑大拘提。而李能謙網軍雇傭兵集團也浮上檯面，包含藍委邱若華、綠委林俊憲都曾是被攻擊對象。民眾黨則直言，證實民眾黨與黨主席黃國昌長期所遭受到大量抹黑，影射民進黨用網軍攻擊。對此，民進黨今（4日）回應，請勿張冠李戴、惡意抹黑，刻意將個人刑案政治化，嚴重扭曲事實。

