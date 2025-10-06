　
國際

怨同志害他罹癌！怪男大喊「飛機要墜毀」航班急改降　秒遭上銬

▲▼太陽城航空。（圖／Sun Country Airlines）

▲一名搭乘太陽城航空飛機的男子在機上鬧事，導致飛機緊急改降，而他則是被上銬逮捕。（示意圖／Sun Country Airlines）

記者王佩翊／編譯

美國太陽城航空3日上午一架從明尼亞波利斯飛往紐澤西紐華克的班機因為乘客失控大鬧，因此被迫緊急改降芝加哥機場。該名情緒失控的男子不僅戴著超過15層口罩，更在機上狂喊男同性戀者害他得癌症，並持續咆哮。男子隨後在機艙內高聲嘶吼「飛機要墜毀」，機組員嚇得立即決定轉降，而男子也在落地後隨即遭到警方上銬逮捕。

根據《明尼蘇達星論壇報》報導，當時坐在該名男子另一側走道的目擊證人塞斯·伊凡斯（Seth Evans）指出，男子從飛機起飛就開始失控。坐在走道對面的他親眼目睹，該名男子瘋狂咆哮自己被同性戀者們追捕，還聲稱自己被同性戀的「輻射照射」，害他罹患癌症。

更令人匪夷所思的是，這名男子為了抵擋所謂的攻擊，在臉上戴了「超過15層口罩」。伊凡斯表示，男子的行為模式相當詭異，每次瘋狂咆哮後就會安靜下來玩手機遊戲「糖果傳奇」（Candy Crush），接著又會突然站起來繼續大聲謾罵。期間他甚至大喊「川普來了」，讓其他乘客更加不安。

男子持續大鬧，直到他突然大喊，「飛機要墜毀了」，情況徹底失控。機組員基於安全考量，立即聯繫地面管制塔，並決定將航班緊急改降至芝加哥歐海爾國際機場。

飛機安全著陸後，芝加哥警方立即登機，並將這名鬧事男子上銬帶走。

美國聯邦執法人員隨後對所有乘客進行例行性問話，確保沒有其他安全疑慮後，班機才重新起飛前往原定目的地紐澤西。整起事件造成航班延誤數小時，影響超過百名乘客的行程。

太陽城航空公司對此發表聲明，「航班已安全降落，涉事乘客已移交執法單位並被帶離飛機。我們感謝乘客在旅程中斷期間的耐心配合。」

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

飛機騷亂失控乘客太陽城航空芝加哥機場北美要聞

