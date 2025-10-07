　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

▲AMD晶片。（圖／路透）

▲AMD與OpenAI達成協議，推動股價飆升。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

人工智慧熱潮再添柴火！美國晶片大廠超微（AMD）與OpenAI達成AI晶片供應協議，激勵AMD股價6日飆漲近24％，帶動那斯達克與標普500指數雙雙刷新歷史收盤新高，費城半導體指數亦強勁上攻近3％。對此，前半導體分析師陸行之在臉書表示，AMD與OpenAI的協議，等於是送客戶數百億美元的股份換取購買自家晶片，卻靠著股價飆漲硬是賺到了20％，「永動機槓桿投資玩到極致」。

道瓊工業指數終場下跌63.31點，或0.14％，收46,694.97點。
那斯達克指數上漲161.16點，或0.71％，收22,941.67點。
標普500指數上漲24.49點，或0.36％，收6,740.28點。
費城半導體指數上漲190.32點，或2.89％，收6,774.06點。

AMD與OpenAI達成協議，每年供應AI晶片，市場估計此協議每年可為AMD帶來數百億美元收入，並將授予OpenAI最多約10％的持股認股權。Themis Trading合夥人薩盧齊（Joe Saluzzi）指出，「這是一個動能市場，凡是與OpenAI有關的消息都會引發強烈買盤，基本面反而退居其次。」

消息激勵下，AMD股價勁揚39.04美元，漲幅高達23.71％，收在203.71美元，為該公司歷史上罕見單日漲幅之一。

其他個股方面，特斯拉終場收453.25美元，上漲23.42美元，漲幅5.45％。輝達收185.51美元，下跌2.11美元，跌幅1.12％。台積電ADR收302.40美元，上漲10.21美元，漲幅3.49％。

對於AMD與OpenAI的協議，陸行之也在個人臉書上發文表示，「這是什麼概念？」他指出，AMD發行幾乎無成本的10％股票給OpenAI，也就是每股僅一美分；若以市價200美元、乘以1.6億股計算，相當於是送給客戶OpenAI超過300億美元的股份，用來購買自家晶片。

陸行之表示，「AMD是給OpenAI來買還沒上市的MI450AI晶片嗎？」並指出周一AMD盤前一度飆漲30％，雖然稀釋股權10％，但立刻賺回20％，「永動機投資槓桿玩到極致，AI泡沫越吹越大」，等於是股價稀釋10％，但訂單接不完的概念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝
大谷翔平將再登板先發！　羅伯斯親口證實1條件
快訊／上班注意！　國1追撞翻車塞爆
AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普擬全民普發6萬元關稅紅利？　白宮回應了

川普令國民兵進駐芝加哥　伊利諾州首長控「軍隊淪政治打手」提告

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

高市早苗有望成日相　日媒：川普擬10月底訪日會談

川普：中重型卡車課徵25%關稅11月1日起生效

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

川普搶先恭喜高市早苗！稱「日本首位女首相」智慧與力量兼具

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

南非降級我駐處、逼遷館　駐外代表揭當地台人處境：我們不再受歡迎

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

川普擬全民普發6萬元關稅紅利？　白宮回應了

川普令國民兵進駐芝加哥　伊利諾州首長控「軍隊淪政治打手」提告

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

高市早苗有望成日相　日媒：川普擬10月底訪日會談

川普：中重型卡車課徵25%關稅11月1日起生效

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

川普搶先恭喜高市早苗！稱「日本首位女首相」智慧與力量兼具

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

南非降級我駐處、逼遷館　駐外代表揭當地台人處境：我們不再受歡迎

太緊、積垢、愛愛會痛　醫：別再撐！4情況該割包皮

不靠爸媽25歲入手千萬房　女藝人堅持3原則

日本男星島崎伸作腦出血逝世！　享年31歲…死訊延1個月才公開

川普擬全民普發6萬元關稅紅利？　白宮回應了

大谷翔平總能帶來新震撼　道奇高層驚嘆：人類大腦根本無法理解

輝達北士科總部卡關　市府最快今天協商

前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

快訊／上班注意！　國1追撞翻車塞爆

羅伯斯親口證實：若打到第5戰　大谷翔平將再登板先發

川普令國民兵進駐芝加哥　伊利諾州首長控「軍隊淪政治打手」提告

【佛祖街現況】災後Day14仍是土石山！上校進駐指揮力拚2天復原

國際熱門新聞

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

泰國開徵「300泰銖」旅遊稅！時間點曝

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

男存2000萬財富自由　忽略1事半年後回居酒屋打工

葬禮發送豬腳飯！　逾50村民差點團滅

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

更多熱門

相關新聞

OpenAI入股AMD　陸行之：永動機槓桿

OpenAI入股AMD　陸行之：永動機槓桿

OpenAI和超微（AMD）宣布達成一項價值數百億美元的合作協議，不僅將獲超微提供數十萬塊晶片，還收購超過10%的股份，消息一出，超微股價在周一盤前交易暴漲35%，前半導體分析師陸行之認為，超微此舉相當於送客戶Open AI 300多億美元來買自己的晶片。

即／AMD簽OpenAI協議飆漲35％！台積電ADR大漲4％

即／AMD簽OpenAI協議飆漲35％！台積電ADR大漲4％

AMD盤前暴漲35%！證實OpenAI拿1成股權

AMD盤前暴漲35%！證實OpenAI拿1成股權

怪男怨「同志害他罹癌」！飛機緊急改降

怪男怨「同志害他罹癌」！飛機緊急改降

哈瑪斯談判條件曝　釋放重刑犯、全面撤軍

哈瑪斯談判條件曝　釋放重刑犯、全面撤軍

關鍵字：

美股北美要聞AMDOpenAI股價

讀者迴響

熱門新聞

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

陳詩媛懷孕當天錄吳姍儒節目

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

以為爸爸睡著了…10歲雙胞胎守亡父一夜

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面