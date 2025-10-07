AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

▲AMD與OpenAI達成協議，推動股價飆升。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧熱潮再添柴火！美國晶片大廠超微（AMD）與OpenAI達成AI晶片供應協議，激勵AMD股價6日飆漲近24％，帶動那斯達克與標普500指數雙雙刷新歷史收盤新高，費城半導體指數亦強勁上攻近3％。對此，前半導體分析師陸行之在臉書表示，AMD與OpenAI的協議，等於是送客戶數百億美元的股份換取購買自家晶片，卻靠著股價飆漲硬是賺到了20％，「永動機槓桿投資玩到極致」。

道瓊工業指數終場下跌63.31點，或0.14％，收46,694.97點。

那斯達克指數上漲161.16點，或0.71％，收22,941.67點。

標普500指數上漲24.49點，或0.36％，收6,740.28點。

費城半導體指數上漲190.32點，或2.89％，收6,774.06點。

AMD與OpenAI達成協議，每年供應AI晶片，市場估計此協議每年可為AMD帶來數百億美元收入，並將授予OpenAI最多約10％的持股認股權。Themis Trading合夥人薩盧齊（Joe Saluzzi）指出，「這是一個動能市場，凡是與OpenAI有關的消息都會引發強烈買盤，基本面反而退居其次。」

消息激勵下，AMD股價勁揚39.04美元，漲幅高達23.71％，收在203.71美元，為該公司歷史上罕見單日漲幅之一。

其他個股方面，特斯拉終場收453.25美元，上漲23.42美元，漲幅5.45％。輝達收185.51美元，下跌2.11美元，跌幅1.12％。台積電ADR收302.40美元，上漲10.21美元，漲幅3.49％。

對於AMD與OpenAI的協議，陸行之也在個人臉書上發文表示，「這是什麼概念？」他指出，AMD發行幾乎無成本的10％股票給OpenAI，也就是每股僅一美分；若以市價200美元、乘以1.6億股計算，相當於是送給客戶OpenAI超過300億美元的股份，用來購買自家晶片。

陸行之表示，「AMD是給OpenAI來買還沒上市的MI450AI晶片嗎？」並指出周一AMD盤前一度飆漲30％，雖然稀釋股權10％，但立刻賺回20％，「永動機投資槓桿玩到極致，AI泡沫越吹越大」，等於是股價稀釋10％，但訂單接不完的概念。