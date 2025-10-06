　
今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

▲▼中秋,中秋節,中秋連假,月亮,月圓,滿月。（圖／記者謝盛帆攝）

▲中秋節是象徵團圓的節日，更蘊含豐富的民俗文化與風水智慧。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

今（6日）就是農曆八月十五日的中秋節，這個象徵團圓的節日，不僅是與家人團聚、吃月餅賞月的重要時刻，更蘊含豐富的民俗文化與風水智慧。命理師楊登嵙指出，中秋又稱「團圓節」，不論身在何處，出門在外的遊子此時都應返鄉團聚，享受節慶的幸福與圓滿。

除了與家人共享佳節，楊登嵙也提醒，2025年中秋當天，生肖屬鼠、龍、猴、狗者財運旺盛，建議這幾個生肖不妨買張彩券試試手氣，或在家中財位點燈催旺財氣。

他也特別分享12項中秋期間的風水習俗與禁忌，只要掌握得當，不僅過節更能招來好運、桃花與貴人。

1. 桃花位開運：
今年桃花位在東南方，可擺放由月老求得的紅線、開花植物或粉紅水晶球，有助提升感情、人際與事業運。但切忌放置假花、大空櫃或大花瓶，避免爛桃花上門。

2. 財位點燈聚財：
家中大門斜對角為財位，建議擺設小燈並於夜間點亮，象徵照亮財路，讓氣場活絡，有助財運通順。

3. 廚房排煙要順：
節日聚餐常親自下廚，應保持排油煙機清潔通暢，避免油煙滯留，不僅有礙健康，亦恐影響運勢。

4. 爐灶不宜直視：
若從大門口能直接看到廚房爐火，易有漏財之象，建議以屏風或櫃體遮擋，或調整配置化解。

5. 客廳整潔迎貴人：
客廳為接待賓客之處，應保持明亮整齊，有助提升人際運與貴人緣。

6. 玄關通暢光明：
玄關與大門是家中門面，應避免堆雜物與光線昏暗，保持清爽有助開啟明亮前程。

7. 綠植添旺氣：
家中可擺放桂花等綠色植物增添貴氣，但忌擺仙人掌等帶刺植物，以免人際阻礙。

8. 多聚會旺人氣：
中秋期間多邀親友到家裡聚會走動，有助提升居家能量與家庭運勢。

9. 送禮走動促情誼：
親自拜訪親友並贈送圓形月餅或水果，不僅增進情誼，也象徵圓滿與好人緣。

10. 供品講究圓形：
祭拜太陰星君或神明時，應選擇圓形水果與月餅，祈願家人和樂、事事圓滿。

11. 敬拜太陰星君祈轉運：
晚間全家賞月時可準備三樣水果與糕點焚香祭拜，誠心祝禱可助運勢轉佳，心想事成。

12. 拜月老求姻緣：
單身者在中秋祭拜月老，有助提升姻緣運。建議準備紅線與供品，誠心說明理想伴侶條件後，將紅線隨身佩戴或放於皮包、枕頭下，以增緣份能量。

不論是祈求財富、感情或家庭和諧，中秋節都是轉運與祝福的重要時機。透過這些習俗與風水建議，讓這個節日不只團圓，更充滿能量與希望。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

雲端發票中千萬　他「少做2事」獎金全部充國庫
無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角

