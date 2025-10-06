快訊／館長嗆斬首賴清德要辦了　總統府：元首維安不容任何挑戰

▲館長陳之漢。（資料照／翻攝YouTube／惡名昭彰）



記者陶本和／台北報導

網紅「館長」陳之漢昨日（5）在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發社會譁然。對此，總統府發言人郭雅慧6日表示，此案已交由警政單位依法處置；她強調，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。

針對館長的相關言論，刑事局6日下午表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。

警政署強調，台灣為成熟民主國家，憲法固然保障人民言論自由，但此項權利並非無限上綱。任何言論若涉及煽動他人犯罪、鼓吹暴力或危害公共安全，均屬違法，行為人須負起法律責任。

對此，總統府發言人郭雅慧則於晚間表示，此案已交由警政單位依法處置。她強調，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。相關涉及恐嚇的言行將依法處理，以維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。