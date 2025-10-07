　
    • 　
>
館長嗆斬首賴清德　律師曝「已涉犯2罪」：若受中國指示可關10年

▲▼館長表示，自己要減少直播頻率。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

▲館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」，律師指已踩法律紅線。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

記者趙蔡州／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日思夜也思啊」，引發社會譁然，刑事局已開始蒐集相關資料，將報請新北地檢署偵辦。律師黃帝穎表示，館長此舉已涉犯刑法2罪，若上升到外患罪，最重可處10年徒刑。

律師黃帝穎6日在臉書表示，館長在直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，已經觸及法律紅線，至少涉犯刑法第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」，若館長倡議斬首元首的言論受中國指示，罪責將上升到外患罪，預備或陰謀犯外患罪者，處三年以上十年以下有期徒刑

針對館長的相關言論，刑事局6日下午表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。

警政署強調，台灣為成熟民主國家，憲法固然保障人民言論自由，但此項權利並非無限上綱。任何言論若涉及煽動他人犯罪、鼓吹暴力或危害公共安全，均屬違法，行為人須負起法律責任。

對此，總統府發言人郭雅慧則於6日晚間表示，此案已交由警政單位依法處置。她強調，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。相關涉及恐嚇的言行將依法處理，以維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。

台鐵五權站務員遭推落軌！「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。館長6日晚間直播表示，律師已經確定他要被《國安法》、《恐嚇罪》偵辦。對此，警方表示，館長所言不符案件進度。

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

曝罹病怕暴斃「被傳成不行了」　館長怒反擊

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

蛋捲店開張！黃國昌買6盒讚「有開發票」

