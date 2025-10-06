京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」　他：護照都沒拿

記者王佩翊／編譯

日本京都車站前知名飯店「京都八條都酒店」（都ホテル京都八条）6日凌晨發生火警，火災警報大響，超過2000名房客緊急逃生，擠滿飯店前的空地。而經過調查，起火原因是2名中國籍女房客的行動電源自燃導致，所幸並未造成傷亡。

根據《產經新聞》報導，京都八條都酒店6日凌晨1點40分驚傳火警，位於2樓的客房突然起火，消防隊獲報後火速趕赴現場撲滅火勢。而起火原因則是客房內的行動電源故障燃燒所致，所幸住宿的2名中國籍30多歲女房客平安無事。

京都八條都酒店為鋼骨鋼筋混凝土建築，地上10層、地下2層，事發當時約有2000名房客入住。警消人員為確保安全，緊急疏散所有住客，現場一度相當混亂，而上千人就這樣在凌晨時分擠爆飯店大門外的空地，火災警報聲則是響徹周圍街區。

一名住宿的澳洲籍60多歲男房客回憶當時情況表示，「我在睡夢中聽到火災警報廣播『2樓發生火災』，嚇得趕緊逃出來。根本來不及拿護照和行李。」目前京都府警察與消防單位正深入調查這起行動電源起火的詳細原因，所幸無人傷亡。

另一方面，大阪地鐵4日才發生乘客所持有的行動電源在車廂內突然冒煙起火的意外，導致2人受傷。