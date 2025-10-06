　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

瑞典國會近年最大規模跨黨派議員訪台　將見蕭美琴、參加國慶活動

▲▼「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人由瑞典國會議員安絲特（Alexandra Anstrell）率團，於今（2025）年10月5日至11日訪台。（圖／外交部提供）

▲「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團10月5日至11日訪台。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人由瑞典國會議員安絲特（Alexandra Anstrell）率團，5日至11日訪台，外交部表示，這是瑞典國會近年最大規模的訪問團，展現對台灣的堅實友誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團成員除安絲特議員外，另包括斯朵郝（Maria Stockhaus）、艾克洛夫（Staffan Eklöf）、沃克爾（Alexandra Völker）、安娜森（Hanna Gunnarsson）、麗雯艾赫（Ann-Sofie Lifvenhage）、高亞里（Nima Gholam Ali Pour）、斯為汀（Johnny Svedin）、赫倫（Malin Höglund）、賀爾邦（Erik Hellsborn）及蘭希（Johanna Rantsi）等共11位跨黨派國會議員。

外交部說，訪團此行將晉見副總統蕭美琴，參加國慶慶典活動，並接受外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會立法院長韓國瑜、國家安全會議秘書長吳釗燮、大陸委員會副主委沈有忠、交通部民用航空局局長何淑萍及國防安全研究院及台灣事實查核中心等，推動深化台瑞典雙邊各領域實質交流合作。

 
網紅花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬！遭轟蹭熱度　本人反擊了
快訊／9縣市高溫警示　上看36度
快訊／光復災區農藥外洩！現場封鎖　1人送醫
黃金葛汁摻水壺毒害男同學！3女童和家長被求償101萬　判決出
中秋訂「4人1萬塊」燒肉！女友家人酸不派頭　他一招全讚爆
一次又沒關係！最噁阿伯性騷狂約救災單女　光復警方回應了
中秋悲劇！佳節沒休息擺攤　台中女慘遭菜車撞死
「哈隆」後天大幅度北轉！　連3日降雨機率增

