林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

記者杜冠霖／台北報導

近期連續兩趟出訪歐洲 7 國後，外交部長林佳龍今（3）日結束行程返抵國門。林佳龍表示，他將台灣的故事與優勢帶到歐洲，展現出在民主與自由土地上孕育而成的「韌性台灣」。適逢雙十國慶，林並藉社群平台分享外交部年度國慶影片上線訊息，呼籲國人以「TEAM TAIWAN」精神，堅持團結穩健前行。

林佳龍指出，訪歐期間他也分享台灣樂於合作的態度，以及在面對威權擴張時自我防衛的決心。他並表示，台灣的團結也體現在近期花蓮風災的救災現場，來自各界的「超人」齊心協力，讓世界再次看見台灣良善的力量。

林佳龍表示，下週將迎接雙十國慶，外交部年度國慶影片也正式上線，今年4分半鐘的影片內容涵蓋科技到文化、運動賽事到國防外交，豐碩的成果和未完的故事，呈現台灣堅韌團結、不畏挑戰的精神，也積極呼應賴清德總統上任週年談話所提出的願景與期許，面對未來的機會和挑戰，台灣都能以「TEAM TAIWAN」的團隊精神，持續堅持團結，迎風轉型且穩健前行。

林佳龍強調，儘管外交部今年度媒宣費遭大幅刪除，致宣傳通路受限，邀請全民一同下載國慶影片並在個人社群平台「用力分享」，讓更多人看見民主、自由與韌性的台灣，也一同祝福台灣生日快樂。