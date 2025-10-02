　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

波蘭行落幕！返台前宴請友台議員　林佳龍：台波共同守護民主價值

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍在結束波蘭訪問行程前，9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。此次午宴共有20位國會議員親自出席，其中包括參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）等重量級人士，充分展現波蘭國會對台灣的堅定支持。

林佳龍指出，波蘭國會台波友好小組目前共有多達112位參、眾議員加入，成為波蘭國會同類型組織中規模最大的友好小組，顯示波蘭國會對台灣的高度重視與堅定立場。他並特別感謝波台國會小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）雖未能到場，仍錄製影片表達對台波友誼不斷深化的祝福，副主席馬威斯卡－李柏拉（Beata Małecka-Libera）更強調將全力支持台灣，為台灣發聲並提供協助。

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍強調，台波多年來在自由、民主與人權等普世價值基礎上，持續拓展合作，包括貿易投資、司法執法、科技創新等多元領域。今年7月，台灣更宣布開放波蘭新鮮藍莓進口，讓全體國人都能品嚐到台波友誼的甜美果實。

林佳龍並指出，近來俄羅斯無人機侵犯波蘭領空的舉動令人憂心，顯示印太與歐洲的安全息息相關。在中俄朝伊等威權勢力逐漸集結之際，民主陣營更應比以往更加團結。台灣與波蘭是理所當然的堅實夥伴，必須共同守護區域和平與穩定。

會中，卡敏斯基副議長也呼應林佳龍的看法，表示台波雖地理距離遙遠，卻面臨相同挑戰，皆深受中俄資訊戰攻擊、威脅民主的生活方式，因此唯有攜手團結，才能共同捍衛雙方珍視的價值。

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍9月30日特別安排時間設宴，親自向長期力挺台灣的波蘭國會議員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令　巨大找3部會求救
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新壽喊話市府同意土地移轉　李四川：有心要合意解約就提條件

前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

被點名是2028民進黨「換賴」最佳人選　陳其邁：這是天方夜譚

波蘭行落幕！返台前宴請友台議員　林佳龍：台波共同守護民主價值

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

呈現台灣團結精神！　外交部發13語國慶短片「堅韌的台灣」

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

重申不會答應晶片55分　鄭麗君：爭取對等關稅再調降不疊加

關稅談判不同日韓　鄭麗君提「台灣模式」在美打造產業生態系

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

新壽喊話市府同意土地移轉　李四川：有心要合意解約就提條件

前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

被點名是2028民進黨「換賴」最佳人選　陳其邁：這是天方夜譚

波蘭行落幕！返台前宴請友台議員　林佳龍：台波共同守護民主價值

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

呈現台灣團結精神！　外交部發13語國慶短片「堅韌的台灣」

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

重申不會答應晶片55分　鄭麗君：爭取對等關稅再調降不疊加

關稅談判不同日韓　鄭麗君提「台灣模式」在美打造產業生態系

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

【遭踢飛婦人出事了】超商鬧事被逮：盡量拍

政治熱門新聞

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團這樣說

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

救災最新進度　派中校以上軍官分7區負責

出錢又出力！童子賢、和碩捐5900萬花蓮賑災　調度大量機具協助清淤

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

更多熱門

相關新聞

呈現台灣團結！　外交部發13語國慶短片「堅韌的台灣」

呈現台灣團結！　外交部發13語國慶短片「堅韌的台灣」

為慶祝2025年雙十國慶，外交部特以「堅韌的台灣」為題製作國慶影片，內容凸顯我國在過去一年運動賽事、智慧科技、永續發展、多元文化及國防外交等領域的豐碩成果，呈現台灣堅韌團結、不畏挑戰的精神，也積極呼應總統賴清德上任週年談話所勾勒的願景與期許，盼國人面對未來機會和挑戰，繼續堅持團結，「迎風轉型，穩健前行」。

外交部：捍衛台海穩定非片面施惠台灣　而是捍衛全球供應鏈

外交部：捍衛台海穩定非片面施惠台灣　而是捍衛全球供應鏈

英國保守黨影子商貿大臣：台灣扮全球經濟發展關鍵角色

英國保守黨影子商貿大臣：台灣扮全球經濟發展關鍵角色

瘦到只剩下22公斤！　素食女餓死

瘦到只剩下22公斤！　素食女餓死

外交部譴責中國聯大2758號決議立場文件　轟：創造犯台法理！

外交部譴責中國聯大2758號決議立場文件　轟：創造犯台法理！

關鍵字：

林佳龍波蘭外交部

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

168回家！　救牠的特搜隊員領養

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面