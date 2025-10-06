　
維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰：這拷問室吧？

在 Threads 查看

網搜小組／柯沛辰報導

三色豆被台灣網友公認為便當地雷配菜之一，連颱風來襲民眾搶購蔬果時，也被列為「餓死也不吃」的食物。沒想到，有網友近日去到奧地利維也納國際機場的「機場貴賓室」，竟遇見神似「三色豆」的料理，讓他當場傻住。

原PO在Threads貼出一張照片，從中可見，維也納機場貴賓室出現一大鍋裝有碗豆、玉米和甜椒的料理，儘管鍋中無紅蘿蔔，但仍與在台灣評價兩極的邪惡料理「三色豆」相似，因此原PO頓時食慾全無，只默默留下一句「這一道...我吃不下，抱歉」，在網路瘋傳。

許多網友看完紛紛笑說，「你確定是去貴賓室不是去拷問室？」、「現在才知道三色豆原來是國際美食」、「雖然我不討厭三色豆，但這有點過分了」、「竟然放一鍋廚餘」、「誰把廚餘丟在貴賓室」、「躲在廚房裡那個台籍營養午餐阿姨，可以出來了」、「小時候營養午餐的陰影都回來了」。

不過，也有人持不同看法，「有沒有一種可能？只有台灣人討厭三色豆，會和便當菜做連結」、「逆風，因為紅色看起來是甜椒而不是紅蘿蔔，我覺得我願意吃吃看」、「歐洲人很多時候都是吃這些，學校也是，貴賓室食物不會給你太好，頭等艙才會」掀起熱議。

▼網友笑說「三色豆」不可能拿來吃。（圖／翻攝自Threads）

▲▼維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰：秒變拷問室。（圖／翻攝自Threads）

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最新「馬太鞍溪堰塞湖」畫面曝光
哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝
哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫
川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

