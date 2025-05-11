疫後旅客出國更「捨得花」　機場貴賓室來客率飆逾2倍

▲環亞集團插旗松山機場貴賓室近日開幕。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後民眾旅遊型態改變，無論是機票、住宿都凸顯旅客更捨得花錢，香港貴賓室業者、環亞集團創辦人兼行政總裁宋海西觀察到，疫情前使用機場貴賓室旅客約占整體旅客5%，現在已成長到10%以上，甚至有部分機場成長到15％，今年可望再持續成長，旅客對貴賓室的需求也愈來愈多元化。

宋海西指出，疫情期間許多活動被限制，使旅客疫後更捨得花錢、「把握當下」概念成主流。環亞集團疫情前2019年使用貴賓室的全球客戶有1800多萬人次，去年已經成長到2500萬人次，預估今年可達到3000萬人次。此外，疫情前約僅有5％旅客會使用貴賓室，現在普遍已經超過10%，部分機場甚至成長到15%以上，其中又以美國、中東地區成長最快速。

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宋海西表示，疫情期間很多業者考量成本高、非主業，退出貴賓室市場，讓環亞集團貴賓室從疫情前的全球180間，暴增到現在已有400多間，另有其他合作網絡的1000多間貴賓室。

環亞集團插旗松山機場貴賓室近日開幕，他表示，松山機場相較其他國際機場較為老舊，優勢不多，但環亞集團對松機展望很高，因此納入很多巧思，盼吸引更多旅客，像是考量到許多廉價航空沒有提供飛機餐，便提供美食外帶服務，有信心能達到15%旅客使用。

近期受到美國對等關稅影響，旅行業者觀察到商務、企業獎勵旅遊減少，宋海西表示，近期美國航班搭乘率確實有減低，但亞太地區還是持續增長，影響不大。

宋海西也說，歐美國家對貴賓室私人空間的概念還很新，多還是商務艙旅客使用，相較之下，東南亞1998年起就有獨立貴賓室，客戶需求也比較多樣化。

談到貴賓室服務，宋海西坦言，全球缺工是很大的問題，環亞集團近年不斷投資自動化操作，疫情期間更投入1000萬美金打造數位化服務，大幅提高營運效率。現在在香港機場已有無人駕駛輪椅、機器人廚師等應用，未來也會逐步擴展到其他國家貴賓室應用，現設於台灣的貴賓室則是採與學校建教合作的方式，讓學生進行實習。

環亞集團貴賓室近日插旗松山機場，為環亞集團在台的第5間貴賓室，前4間均位於桃園機場。宋海西表示，若有機會持續發展，想把客戶服務做到更完美，同時希望將整個網絡打通，有機會也想前往台中、高雄機場增設貴賓室。