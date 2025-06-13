即起不加三色豆！「優質店家1句話」千人反驚：老闆幫我加爆

▲老闆公告，炒飯炒麵不再加三色豆。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

不少人公認「三色豆」是超雷配菜，就連颱風搶購，民眾寧願「餓死也不吃」。而一名網友有趣直呼，有店家公告炒飯炒麵不再加三色豆，如果想加的話，依舊可以免費加料。該文引發網友驚呼「優質店家」、「我要叫老闆幫我加爆」、「免費嗎？來一盤炒三色豆謝謝」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，最近去一間餐館，老闆公告「即日起炒飯、炒麵不加三色豆」，如有需要請提前告知，可免費添加。

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其中三色豆的字，老闆還特別用紅、黃、綠等顏色標示，讓原PO笑稱「是個好店家！」

文章一出，千名網友驚呼，「可加三色豆，但不要綠色，不知道老闆是否會翻臉」、「真的很用心，標示還用三色」、「我還買過咖喱飯放三色豆」、「優質店家 我三色都不吃」、「其實加玉米就夠了」、「免費嗎？來一盤炒三色豆謝謝」、「若免費的，就會有人想加了」、「良心店家，省卻了每次吃炒飯還要一顆一顆挑出來的麻煩」。

不過也有熱愛吃三色豆的網友狂呼，「炒飯加三色豆很棒欸，我自己炒飯我都加爆，三色豆派站出來」、「其實三色豆很營養欸，炒飯加起來沒那麼油膩」、「綠色豆豆吃到爆啊，那麼好吃」、「那是一種精神象徵耶」、「三色豆炒火腿絲，小時候最少兩碗飯」、「是哪一間，我要叫老闆幫我加爆」。

▼一派網友反喊加爆三色豆。（示意圖／VCG）

