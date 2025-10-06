　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

▲「雄肖年ㄟ」高雄最年輕里長張育臺（左）、「最帥里長」林浤澤都有意參選高雄市議員。（合成圖／張育臺、林浤澤提供）。

▲「雄肖年ㄟ」高雄最年輕里長張育臺（左）、「最帥里長」林浤澤都有意參選高雄市議員。（合成圖／張育臺、林浤澤提供）。

記者蘇晏男／台北報導

高雄市議員共65席，目前有3席空缺，據掌握，目前泛綠陣營已18人有意參選議員，其中最多人挑戰的區域為第10選區（前鎮、小港），該區由於民進黨籍陳致中因洗錢案入獄被解職，而空出1席，傳出陳的子弟兵蕭丞堯有意挑戰初選，頗有復仇意味；而被封為「最帥里長」的前鎮區明孝里里長林浤澤則以站路口、市場拜票來增加知名度。另外，「雄肖年ㄟ」高雄最年輕里長張育臺也將挑戰鳳山選區。

在議員黃捷（鳳山）、李柏毅（左營、楠梓）2024年成功入主國會，以及陳致中則因洗錢案入獄被解職後，高雄市議員目前有3席空缺，皆為綠營席次，目前呈現民進黨25席、國民黨28席、無黨團結聯盟2席、台聯黨1席、無黨籍6席，其中3席加入民進黨團運作，另有1席加入無黨團結聯盟黨團。不過藍營針對2026年高雄議員規劃，表示目前尚早，人選要等到明年3、4月才會明朗化。

而從泛綠陣營來看，在第2選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮），將由現任該選區的民進黨議員陳明澤，交棒給女兒陳琳潔。第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）為民進黨立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁、高雄市海洋局前局長張漢雄兒子張騏晟準備挑戰。

▲尹立已宣布參選高雄市左營、楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

▲尹立已宣布參選高雄市左營、楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

第4選區（左營、楠梓）因李柏毅轉戰國會，目前空一席，但泛綠陣營裡，就有5人要爭取，包括高雄青年局長張以理、高雄市前文化局長，被稱為「罷韓四君子」之一的尹立、高雄市議員李雅慧團隊前副主任郭原甫、高雄市前代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，以及上屆落選頭，內政部長劉世芳任立委期間的辦公室執行長黃偵琳。

尹立日前受訪時表示，在選舉這條路上，他完全是一位新人，唯一不變的，是那份愛高雄的心意，和想要奉獻給自己家鄉、自己國家的決心。

第6選區（鳳山）則有民進黨前議員蘇炎城兒子蘇志榮，以及民進黨鳳山善美里長張育臺準備參選，張為1997年出生，被稱為是「高雄最年輕里長」。張育臺日前因為競選廣告看板寫著「雄肖年ㄟ」，被網友上傳網路後受到討論；其實張是高雄醫學大學長照研究所畢業，主打兒童不再受虐、婦女不再受暴，且要把高雄建構成老人幸福指數最高的城市。張說，他現在就是勤跑基層，腳踏實地來增加曝光度。

▲張育臺將挑戰鳳山選區市議員。（圖／翻攝自Facebook／張育臺）

▲張育臺將挑戰鳳山選區市議員。（圖／翻攝自Facebook／張育臺）

第10選區（前鎮、小港）方面，有意參選包括被封為「最帥里長」的前鎮區明孝里長林浤澤、民進黨立委賴瑞隆服務團隊執行長黃敬雅、時代力量前立委陳椒華高雄服務處主任湯茹婷、大學講師吳昱鋒，以及上屆落選頭，民進黨湧言會的黃雍琇。值得一提的是，陳致中服務團隊成員蕭丞堯雖還沒確定參選，但傳出蕭有可能將去報名初選。因此，若加上蕭丞堯，人數就達6人。

林浤澤表示，他過去擔任議員、立委的幕僚，後來回鄉參選，現在每日的既定行程，從站路口、市場拜票、平安宴，也參加各項活動努力提升知名度。林說，他期盼透過本次參選將所關心的前鎮漁港改造、優化大眾運輸、教育文化提升、運動場域建設等議題，讓更多人一同關心，雖然他是新面孔，但是老經驗，「十年磨一劍，期許能將所學為家鄉奉獻」。

另，第11選區（大寮、林園區）有高雄市長陳其邁前隨行秘書、民進黨立委黃捷大寮與林園區執行長張耀中也要爭取提名。

▼林浤澤已為競逐議員初選，在市場、路口拜票增加曝光度。（圖／林浤澤提供）

▼林浤澤已為競逐議員初選，在市場、路口拜票增加曝光度。（圖／林浤澤提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　蔡適應還原遭抹黑過程

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　蔡適應還原遭抹黑過程

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

Joeman睡前驚收訊息！忘做1關鍵「停車費狂飆2345元」　自嘲盤子

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　每顆下殺35元

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

台股狂漲創歷史新高！理財作家喊「該見好就收」：只留2檔ETF

陸炫富女星曬照語音外洩！「我不喜歡周也」網全聽見…刪文零道歉

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

藍鳥痛擊洋基王牌　小葛雷諾轟滿貫砲創隊史讓全場沸騰

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

【賴清德生日】不是生日快樂 柯文哲送4個字

政治熱門新聞

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

柯文哲關1年全身病！陳佩琪談北所「可怕住民」把人嚇退3步

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

蔡適應：我是黃國昌狗仔隊第一波受害者

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

更多熱門

相關新聞

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

面對2026地方選戰，民進黨近年接連丟失桃園疆土，不僅百里侯之戰潰敗，在前桃園市長鄭文燦捲入收賄案後，綠營在地方組織、民代選舉都將面臨幾近被刨根的困境，但仍有年輕志士投入這場艱困之戰。相對於綠營，藍白陣營則虎視眈眈，尤其桃園是民眾黨前主席柯文哲2024總統大選得票最高直轄市，被其黨內視為可攻城掠地的重要目標。

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

駕駛撞7車　拐杖伯「與死神擦肩」！

駕駛撞7車　拐杖伯「與死神擦肩」！

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

關鍵字：

高雄市議員民進黨最帥里長林浤澤張育臺

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面