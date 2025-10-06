2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

▲「雄肖年ㄟ」高雄最年輕里長張育臺（左）、「最帥里長」林浤澤都有意參選高雄市議員。（合成圖／張育臺、林浤澤提供）。

記者蘇晏男／台北報導

高雄市議員共65席，目前有3席空缺，據掌握，目前泛綠陣營已18人有意參選議員，其中最多人挑戰的區域為第10選區（前鎮、小港），該區由於民進黨籍陳致中因洗錢案入獄被解職，而空出1席，傳出陳的子弟兵蕭丞堯有意挑戰初選，頗有復仇意味；而被封為「最帥里長」的前鎮區明孝里里長林浤澤則以站路口、市場拜票來增加知名度。另外，「雄肖年ㄟ」高雄最年輕里長張育臺也將挑戰鳳山選區。

在議員黃捷（鳳山）、李柏毅（左營、楠梓）2024年成功入主國會，以及陳致中則因洗錢案入獄被解職後，高雄市議員目前有3席空缺，皆為綠營席次，目前呈現民進黨25席、國民黨28席、無黨團結聯盟2席、台聯黨1席、無黨籍6席，其中3席加入民進黨團運作，另有1席加入無黨團結聯盟黨團。不過藍營針對2026年高雄議員規劃，表示目前尚早，人選要等到明年3、4月才會明朗化。

而從泛綠陣營來看，在第2選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮），將由現任該選區的民進黨議員陳明澤，交棒給女兒陳琳潔。第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）為民進黨立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁、高雄市海洋局前局長張漢雄兒子張騏晟準備挑戰。

▲尹立已宣布參選高雄市左營、楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

第4選區（左營、楠梓）因李柏毅轉戰國會，目前空一席，但泛綠陣營裡，就有5人要爭取，包括高雄青年局長張以理、高雄市前文化局長，被稱為「罷韓四君子」之一的尹立、高雄市議員李雅慧團隊前副主任郭原甫、高雄市前代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，以及上屆落選頭，內政部長劉世芳任立委期間的辦公室執行長黃偵琳。

尹立日前受訪時表示，在選舉這條路上，他完全是一位新人，唯一不變的，是那份愛高雄的心意，和想要奉獻給自己家鄉、自己國家的決心。

第6選區（鳳山）則有民進黨前議員蘇炎城兒子蘇志榮，以及民進黨鳳山善美里長張育臺準備參選，張為1997年出生，被稱為是「高雄最年輕里長」。張育臺日前因為競選廣告看板寫著「雄肖年ㄟ」，被網友上傳網路後受到討論；其實張是高雄醫學大學長照研究所畢業，主打兒童不再受虐、婦女不再受暴，且要把高雄建構成老人幸福指數最高的城市。張說，他現在就是勤跑基層，腳踏實地來增加曝光度。

▲張育臺將挑戰鳳山選區市議員。（圖／翻攝自Facebook／張育臺）

第10選區（前鎮、小港）方面，有意參選包括被封為「最帥里長」的前鎮區明孝里長林浤澤、民進黨立委賴瑞隆服務團隊執行長黃敬雅、時代力量前立委陳椒華高雄服務處主任湯茹婷、大學講師吳昱鋒，以及上屆落選頭，民進黨湧言會的黃雍琇。值得一提的是，陳致中服務團隊成員蕭丞堯雖還沒確定參選，但傳出蕭有可能將去報名初選。因此，若加上蕭丞堯，人數就達6人。

林浤澤表示，他過去擔任議員、立委的幕僚，後來回鄉參選，現在每日的既定行程，從站路口、市場拜票、平安宴，也參加各項活動努力提升知名度。林說，他期盼透過本次參選將所關心的前鎮漁港改造、優化大眾運輸、教育文化提升、運動場域建設等議題，讓更多人一同關心，雖然他是新面孔，但是老經驗，「十年磨一劍，期許能將所學為家鄉奉獻」。

另，第11選區（大寮、林園區）有高雄市長陳其邁前隨行秘書、民進黨立委黃捷大寮與林園區執行長張耀中也要爭取提名。

▼林浤澤已為競逐議員初選，在市場、路口拜票增加曝光度。（圖／林浤澤提供）