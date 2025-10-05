　
政治

輝達總部卡關！Cheap揭2主因釀「宇宙國際笑話」：外商看了都嚇跑

▲▼黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者閔文昱／綜合報導

全球AI霸主輝達（NVIDIA）有意在台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地設立亞太總部，盼自行興建符合企業標準的旗艦總部大樓，卻因涉及地上權轉讓及道路廢止等問題遲遲卡關。對此，知名YouTuber Cheap痛批，北市府公務員與領導階層「怕背鍋、怕責任」，中央政府又「完全神隱」，讓國際企業錯愕，更讓台灣投資環境蒙上陰影。

Cheap今（5日）在臉書發文指出，輝達是全球市值最高的企業、地表最強AI算力供應商，若順利落腳北士科，將帶來大量AI、半導體、雲端計算及資料中心等高技術職缺，推動台灣產業升級、形成AI產業聚落，創造稅收與商機；但如今卻卡在合約條文上，恐錯失這顆「未來科技之星」。

據了解，T17、T18目前為新光人壽持有地上權，依合約規定「建物須完成後才能轉讓」，但輝達希望自行興建總部建築。新壽願意直接出售地上權，只要北市府同意即可，但市府顧慮遭質疑圖利，拒絕放行。輝達同時提出整併兩地中間道路的構想，也被市府以相同理由否決。

▲▼媒體盛傳輝達台灣總部已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光人壽位在北士科的T17、T18基地。（圖／記者湯興漢攝）

Cheap痛批，市府若認定具「重大公共利益」，依法即可調整，但官員卻選擇保守因應，「怕出事、怕上新聞、怕議員質詢、怕被媽媽罵」，導致案子遲遲無解。他更直言，中央政府應出面協調，卻至今毫無作為，「總統、行政院長、經濟部長、在地立委都像穿了隱身斗篷，難道只想看蔣萬安出糗？」

Cheap呼籲，中央應明確說明地上權轉讓在符合程序與公共利益下並非圖利，別讓政治鬥爭影響國家競爭力，「輝達如果來，台股會噴到媽媽都認不出來，不香嗎？」不少網友也批評，若持續卡關，恐讓外商對台投資卻步，直呼這起事件是「國際笑話」。

更多新聞
政壇噩耗！國民黨陳清秀過世
吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲
被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告
高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗
心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」恐怖手法曝

輝達台北北投YouTuber投資政府

