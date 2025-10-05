物資超人小心！光復災區爆詐騙亂象　假軍人、災民搶領物資

▲光復車站前，大批志工發放物資。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，上萬名鏟子超人湧入清理，成為台灣最美風景之一，但近來卻傳出有災區竟發生「詐騙事件」。據了解，有民眾偽裝軍人、災民來詐騙物資，這也讓中央前進協調所總協調官季連成開嗆，「詐騙人士收斂一點，不要來亂！」

光復鄉遭洪災吞沒，一票鏟子超人湧入前往援助，未料也遭詐騙集團盯上。許多善心人士為了慰勞辛勞協助的鏟子超人，現場發放大量物資，包含飲料、便當、手套、毛巾、護目鏡等，各式各樣物資應有盡有，但卻發生有人變裝穿軍服偽裝軍方人士，或是謊稱災民索取救災物資等詐騙事件。

另外，也有一名受害者表示，他在Threads平台上，看到「網友帳號hqt441」發布的貼文，指稱要去救災會免費提供雨靴，但得先支付運費，結果一步步落入陷阱。

對方聲稱要核對金流，製作感謝名冊等理由，要求進行「實名制認證」，結果點進連結，卻要輸入銀行卡號，「當下內心警鈴大作，覺得這根本是詐騙！」受害人察覺異常報警，也呼籲別輕信陌生貼文。

▲▼中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成。（圖／記者陳宏瑞攝）

對此，季連成今也直接開嗆，直呼「詐騙人士收斂一點，不要來亂！」他強烈反對這類行為，強調「救災視同作戰」，希望讓災區復原工作能夠順利執行。