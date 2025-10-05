　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

▲國民黨主席選舉參選人鄭麗文、羅智強。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨19位立委呼籲暫停黨主席選舉辯論，優先關心花蓮災民，黨中央昨宣布原訂8場政見發表會縮減至3場，但參選人之一的鄭麗文表達非常遺憾，且認為是扼殺與黨員溝通機會。對此，另名黨主席選舉參選人羅智強今（5日）表示，如果鄭麗文還沒有當選黨主席，就開始輕忽國民黨立法院兄弟姐妹們的真心建議，請問當選黨主席後，如何服眾？如果為了當黨主席，可以不顧災民和人民的感受，這樣的黨主席他寧可不當。

羅智強5日在臉書表示，「察納雅言，苦民所苦」，他必須提醒鄭麗文，前天19位藍委呼籲國民黨主席參選人，停止黨主席辯論，不要讓花蓮鄉親、不要讓全國人民覺得，在台灣受苦的時候，國民黨只關心黨主席選舉，但遺憾鄭並沒有理會，和另外3位參選人依然堅持參加電視辯論會。

「鄭麗文是目前民調最高的，非常有可能成為國民黨未來的黨主席，我就不能不為我在立法院的革命夥伴們發聲，也對鄭麗文說句逆耳的忠言。」羅智強說，如果鄭麗文還沒有當選黨主席，就開始輕忽國民黨立法院兄弟姐妹們的真心建議，請問當選黨主席後，如何服眾？如何帶領這一群才剛剛經歷惡罷血戰、為國民黨守住制衡堡壘的兄弟姐妹？要知道，他們是經過民選洗禮的立法委員，非常知道選民的心聲。

羅智強強調，他希望鄭麗文能把立法院兄弟姐妹的心聲，放在心上，19位立委的主張很真心，在花蓮重災的時候，在光復鄉民受苦的時候，國民黨到現在全部的新聞都是：舉辦史無前例的6場電視辯論政見會、8場政見發表會（後減為3場），但連中華民國總統選舉也最多辦2場電視辯論會，黨主席選舉有需要辦到6場嗎？更何況是在花蓮重災的時候，如此不合理密集的黨主席辯論，叫光復災民、鏟子超人、國軍將士、警消兄弟，如何看待？叫全台灣各地來馳援的人民，作何感想？

羅智強表示，黨主席參選人已經出席了三場辯論、一場彰化自辦的政見會。大家捫心自問，到第二場時，說的話和第一場有什麼差別？到第三場時，更是有候選人為了博取眼球，開始砲火四射、黨內互打。國民黨立委若不是看到，我們好不容易32:0逆轉大罷免的氣勢，正快速被多到離譜的黨主席選舉辯論消磨殆盡，他們何必站出來講話？

羅智強說，昨天，有多位立法院的兄弟姐妹和我通了電話，他們說：「強哥，為了國民黨、為了立法院的兄弟姐妹，也為了鄭麗文，你應該要站出來說話。」良藥苦口，忠言逆耳，他真的希望，鄭麗文和今天堅持出席電視政見辯論會的主席參選人們，能聽聽立法院同志們的肺腑之言，能聽聽災民心聲，和災民站在一起，為花蓮發聲，這才是國民黨最該做、最該關心的事。

此外，羅智強也提到，「我當然知道，不去參加辯論，對我參選黨主席是不利的，如果為了當黨主席，可以不顧災民和人民的感受，這樣的黨主席我寧可不當，或者正確的說，這樣的黨主席，如何可能領導國民黨讓人民尊敬，讓人民相信可以讓你重返執政？｣

更多新聞
羅智強鄭麗文花蓮國民黨黨主席選舉

