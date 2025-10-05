　
地方 地方焦點

花蓮府爭取災區農友低利貸款緩衝期　強調保障志工醫療權益

▲▼花蓮縣政府召開「第18次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府召開「第18次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府4日晚間召開「第18次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，由縣長徐榛蔚主持，並邀請中央總協調官季連成率中央相關部會出席，針對光復鄉及周邊農田淤積、側溝阻塞及學校復原等災後重建工作進行全面檢視與協調。

徐榛蔚強調保障農友生計刻不容緩，會中縣府農業處也向中央積極爭取天然災害低利貸款還款緩衝期，並進一步釐清農田淤積情形的權責歸屬及復原期程。

▲▼花蓮縣政府召開「第18次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，光復災區搶救過程中頗具風險，協助救災志工在救災中都面臨受傷威脅，縣府秘書長饒忠建言中央可將光復鄉以區域性方式納入保險範圍，中央衛生福利部則表示將納入研議，中央地方攜手盡最大力量保障志工醫療權益。

▲▼花蓮縣政府召開「第18次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議」，由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府建設處指出，目前室內水電修繕志工媒合 ，經受理民眾室內水電修繕需求計48案，已由水電志工修繕完成24案，持續修繕中；針對阻礙交通車輛拖吊作業，已拖吊總計汽車477輛、機車13輛， 合計490輛 ，第一階段已優先拖吊影響交通的部分，之後會有第二階段拖吊作業。

災害應變清理進度方面，六大區域共投入人力462人，清溝總長度2,098公尺。縣府感謝各單位全力支援，協助光復鄉災區早日重建。

流感疫苗施打部分，9/29至10/4，施打流感疫苗682人、新冠疫苗213人。光復鄉居民、志工及所有救災人員都能施打，有意願施打者請至糖廠醫療站接種。

