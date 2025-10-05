成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港運動場旁的兒童遊戲沙堆區，近日竟成了流浪狗的「霸佔天堂」！多達22隻流浪犬盤踞沙坑，不僅對往來民眾狂吠、模樣凶狠，更在沙堆中隨地便溺，衛生環境令人擔憂。隨著台灣設計展鹿港展區5、6日將試營運，這處串連展區的必經之地，如何儘快恢復安全與整潔，成為相關單位面臨的迫切挑戰。

有民眾在臉書社群反映，經過運動場時，發現沙坑中竟躺著約22隻流浪犬，雖然當時狗群多在休息，但警覺性極高，一旦有人靠近就緊盯不放，讓路過民眾擔心隨時可能遭追咬。更有民眾指出，平時常見15隻左右的流浪狗在步道附近出沒，不僅對行人吠叫，甚至出現追車行為，險象環生。

「帶小孩來體育場，卻看到一堆流浪狗，心跳都快漏一拍！」不少當地家長在網路上表達擔憂。除了安全疑慮，沙坑衛生狀況也令人卻步，雖然鹿港鎮公所據報後已經前往圍起封鎖線並在周遭進行消毒，但仍無法阻止狗群進入，也有人建議，應為沙坑加裝護欄、遮陽棚及洗手洗腳台，從硬體改善著手，兼顧遊玩安全與環境衛生。

▲公所在沙坑周邊進行消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台灣設計展鹿港展區即將試營運，而體育場旁的沙坑正是必經節點。如今流浪狗數量從原本10多隻暴增至22隻，對即將湧入的遊客與地方觀光形象造成威脅。鹿港鎮公所積極處理，已成功進行誘捕籠捕捉2隻，未來將持續巡視與誘捕，努力儘快恢復沙坑及周邊環境的安全與整潔，還給親子一個安心遊玩的空間。