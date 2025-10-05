　
    • 　
>
地方 地方焦點

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港運動場旁的兒童遊戲沙堆區，近日竟成了流浪狗的「霸佔天堂」！多達22隻流浪犬盤踞沙坑，不僅對往來民眾狂吠、模樣凶狠，更在沙堆中隨地便溺，衛生環境令人擔憂。隨著台灣設計展鹿港展區5、6日將試營運，這處串連展區的必經之地，如何儘快恢復安全與整潔，成為相關單位面臨的迫切挑戰。

有民眾在臉書社群反映，經過運動場時，發現沙坑中竟躺著約22隻流浪犬，雖然當時狗群多在休息，但警覺性極高，一旦有人靠近就緊盯不放，讓路過民眾擔心隨時可能遭追咬。更有民眾指出，平時常見15隻左右的流浪狗在步道附近出沒，不僅對行人吠叫，甚至出現追車行為，險象環生。

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

「帶小孩來體育場，卻看到一堆流浪狗，心跳都快漏一拍！」不少當地家長在網路上表達擔憂。除了安全疑慮，沙坑衛生狀況也令人卻步，雖然鹿港鎮公所據報後已經前往圍起封鎖線並在周遭進行消毒，但仍無法阻止狗群進入，也有人建議，應為沙坑加裝護欄、遮陽棚及洗手洗腳台，從硬體改善著手，兼顧遊玩安全與環境衛生。

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

▲公所在沙坑周邊進行消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台灣設計展鹿港展區即將試營運，而體育場旁的沙坑正是必經節點。如今流浪狗數量從原本10多隻暴增至22隻，對即將湧入的遊客與地方觀光形象造成威脅。鹿港鎮公所積極處理，已成功進行誘捕籠捕捉2隻，未來將持續巡視與誘捕，努力儘快恢復沙坑及周邊環境的安全與整潔，還給親子一個安心遊玩的空間。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公

堰塞湖探勘隊走5天抵湖區！最新探勘曝：壩體穩定不足、煙塵瀰漫

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

2025新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」守護生態

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

隨機砍人案「正義男」路過擋下刀　縣府：全額負擔醫療費

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

山水之間靈性共鳴！旅法藝術家沈榮水墨畫宗博館開展

重溫時代記憶！基北北桃眷村文化節開跑　復古Disco派對揭序幕

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝鏟淤泥「只剩1顆頭」

GG了！租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥　撞毀3車秒變廢鐵落跑

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界...網不滿論點狂洗倒讚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

三峽秘境「1公里粉紅花海」綻放到11月　北市6處美人樹盛開

【汪汪鏟土隊？】救災見歐告狂挖差點落淚... 秒趴下！感動不過3秒XD

