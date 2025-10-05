2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

▲民眾黨新北議員擬參選人周曉芸、林子宇、陳語倢、陳怡君。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市為全台人口最多城市，但民眾黨創黨以來在新北的發展不如預期，2022年選舉也僅有新莊的陳世軒選上議員。面對2026選舉，擴大席次、進一步組成黨團是基本目標；尤其，新北市被劃為現任主席黃國昌的責任區，明年最終選戰結果也備受矚目。

被柯文哲委以經營新北市的重任後，黃國昌重心幾乎全放在新北市，甚至還開設服務處扎根地方。對於議員選戰，黃國昌先找了「四金釵」，林子宇、陳語倢、周曉芸、陳怡君等，掛名服務處區主任經營地方；而只要有大型活動，黃也會帶著這4人一起出席，透過自身的媒體關注度拉抬小雞的聲勢。

據掌握，目前確定人選有尋求連任的新莊區議員陳世軒，板橋則預計推派國際部主任林子宇參選，此兩區目前都僅有一位參選人相對單純。至於過去黃國昌選過立委的汐止區，黃力推陳語倢參選，但地方上還有汐止區主任黃守仕仍未放棄；三重蘆洲部分，黃國昌力推周曉芸，但曾選過立委的李有宜也持續經營地方；中和部分，黃推薦陳怡君參選，但立委張啓楷辦公室主任王如意也掛名候選人持續活動。

事實上，林子宇、陳語倢、周曉芸、陳怡君4人早早就披上黃國昌服務處區主任的名義在各自選區經營，但地方仍有想要參選的人選，甚至也有抱怨黃的人馬直接空降地方、未與地方協調。考量民眾黨規劃各選區只會提名一人，避免支持力道分散，屆時在黨內勢必經歷一場爭執。

黃國昌日前已拍板明年議員選舉的停名原則會採「先易後難」，先處理沒有爭議的選區，有需要協調的區域順位往後擺，拉長溝通的時間，避免走到以民調決勝魚死網破的情況。由於新北市是黃國昌的責任區，如何在不影響黨內團結的前提下拆彈，黨內各方也在關注。