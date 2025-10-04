本世紀「最晚中秋節」比去年晚19天！科學家：不彌補中秋恐在冬天

▲本世紀最晚中秋節來了。（圖／資料照）



10月6日將迎來中秋節，但今年的中秋也是本世紀國曆日期最晚的中秋節，比去年整整晚了19天。中秋節「時差」在中國吸引熱烈討論，中國科學院出面解釋，如果任由國曆、農曆時差長期延續下去，可能會出現中秋節在冬天過的情況。

為何中秋節對應的國曆日期有時早有時晚，中國科學院紫金山天文台向《新華社》表示，傳統農曆是陰陽合曆，一個朔望月平均約29.5天，一個農曆平年為354或355天，平均比國曆年（平年365天、閏年366天）少大約11天，如果任由國曆、農曆「時差」長期延續下去，會出現中秋節在冬天過的情況。

為了彌補「時差」，農曆法中以設定閏月的辦法，使月份與季節對應。一個農曆閏年為383或384天，平均比公曆年多約19天。今年是閏六月，在農曆8月之前，今年中秋與去年中秋相隔了13個農曆月，因此今年中秋比去年晚19天，天文台強調，如果兩個相鄰中秋節間多了一個閏月，後一個中秋節國曆日期就會顯著推遲，反之，則後一個中秋節日期就較早。

天文台指出，本世紀最晚中秋一共出現4次，日期都落在國曆10月6日，分別出現在2006年、2025年、2063年和2082年。在21世紀的這100年間，中秋對應的國曆日期在9月7日至10月6日間波動。最早那一次中秋對應日期為9月7日，只有出現1次，就在2052年。