燒烤肉品「最容易產生致癌物」！醫師示警：比油炸更糟

▲錢政弘表示，以肉品而言，最糟糕的烹調方式就是燒烤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

國內每年新增約1.7萬名大腸癌患者，醫界警告此病正快速年輕化。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘指出，「七年級生」已成高危險族群，與飲食西化、過度攝取加工肉品有關。他強調，肉品以「燒烤」方式烹調最容易產生致癌物質，不僅會增加大腸癌風險，也恐導致胃癌與胰臟癌發生。

錢政弘在YouTube節目《小青書》中表示，全球新確診大腸癌患者的年齡層正持續下降，除與基因相關外，飲食型態的改變是關鍵因素之一。火腿、香腸、培根、臘肉、肉鬆、肉乾等加工紅肉含有防腐劑與化學添加物，經長期食用將增加腸道負擔與細胞突變風險，尤其愛吃烤肉的族群更應警惕。

他指出，許多人以為，油炸是最不健康的烹調方式，但以肉品而言，最糟糕的方式反而是「燒烤」。他進一步說明，燒烤肉品時若蛋白質焦化，會產生具毒性的多環芳香烴化合物。當香腸油脂滴落炭火，再經蒸發附著回肉面，致癌物濃度隨之上升。若烹調溫度超過200度，肉質結構變異，更容易引起腸胃黏膜受損與癌化反應，因此建議以水煮、清蒸等低溫方式取代燒烤。

錢政弘提醒，除肉品烹調方式外，日常飲食中應減少甜食與含糖飲料，以避免體內慢性發炎並降低癌症風險。他建議民眾建立均衡飲食習慣，多攝取蔬果與高纖維食物，並定期進行糞便潛血或大腸鏡檢查，及早發現、及早治療。