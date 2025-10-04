　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

燒烤肉品「最容易產生致癌物」！醫師示警：比油炸更糟

▲▼ 烤肉,燒烤。（示意圖／pixabay）

▲錢政弘表示，以肉品而言，最糟糕的烹調方式就是燒烤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

國內每年新增約1.7萬名大腸癌患者，醫界警告此病正快速年輕化。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘指出，「七年級生」已成高危險族群，與飲食西化、過度攝取加工肉品有關。他強調，肉品以「燒烤」方式烹調最容易產生致癌物質，不僅會增加大腸癌風險，也恐導致胃癌與胰臟癌發生。

錢政弘在YouTube節目《小青書》中表示，全球新確診大腸癌患者的年齡層正持續下降，除與基因相關外，飲食型態的改變是關鍵因素之一。火腿、香腸、培根、臘肉、肉鬆、肉乾等加工紅肉含有防腐劑與化學添加物，經長期食用將增加腸道負擔與細胞突變風險，尤其愛吃烤肉的族群更應警惕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼烤肉熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

▲錢政弘表示，以肉品而言，最糟糕的烹調方式就是燒烤。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

他指出，許多人以為，油炸是最不健康的烹調方式，但以肉品而言，最糟糕的方式反而是「燒烤」。他進一步說明，燒烤肉品時若蛋白質焦化，會產生具毒性的多環芳香烴化合物。當香腸油脂滴落炭火，再經蒸發附著回肉面，致癌物濃度隨之上升。若烹調溫度超過200度，肉質結構變異，更容易引起腸胃黏膜受損與癌化反應，因此建議以水煮、清蒸等低溫方式取代燒烤。

錢政弘提醒，除肉品烹調方式外，日常飲食中應減少甜食與含糖飲料，以避免體內慢性發炎並降低癌症風險。他建議民眾建立均衡飲食習慣，多攝取蔬果與高纖維食物，並定期進行糞便潛血或大腸鏡檢查，及早發現、及早治療。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人
山難意外！台中男斷氣死亡
李翊君開唱　大咖瓊瑤女神竟在台下
超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

燒烤肉品「最容易產生致癌物」！醫師示警：比油炸更糟

明天提早北返「國道19處地雷」　國5北上塞到半夜

打針神器！卡通氣球棒助攻　彰化幼兒流感接種率衝75%

獨／台中美國學校食物中毒6人住院！1人已回家　足球隊被迫棄賽

10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

快訊／大雷雨襲3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

小黃司機惡行曝光！外籍女「在車上被打罵」　議員出手了：太誇張

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

燒烤肉品「最容易產生致癌物」！醫師示警：比油炸更糟

明天提早北返「國道19處地雷」　國5北上塞到半夜

打針神器！卡通氣球棒助攻　彰化幼兒流感接種率衝75%

獨／台中美國學校食物中毒6人住院！1人已回家　足球隊被迫棄賽

10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

快訊／大雷雨襲3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

小黃司機惡行曝光！外籍女「在車上被打罵」　議員出手了：太誇張

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

玖壹壹南投「音浪之夜」開唱 　成軍16年預告「無年限」一直唱下去

鳳小岳「鏟子超人」低調現蹤光復！志工巧遇才曝光　拍戲愛上花蓮：居民辛苦

樓心潼提前2天產女！　曝二寶真面目激似長女：隔兩年的雙胞胎

「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱　粉絲：拜託他常來

24組樂團依人氣分舞台 曾上《艾倫秀》神童組團演到缺氧

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

連晨翔演撩妹戲「有點彆扭」　李玲葦《好好吃飯2》被撩到腿軟

直擊／李翊君唱回憶殺金曲　鏡頭一掃「超大咖瓊瑤女神」竟在台下

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

生活熱門新聞

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

鏟子超人喝醉破壞民宿　業者：不再免費接待

快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

大轉彎！「吊車大王」再辦重機械展　原因暖爆

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

更多熱門

相關新聞

宜蘭冬山11米Q版月球＋玉兔免費拍

宜蘭冬山11米Q版月球＋玉兔免費拍

今年中秋節，宜蘭冬山以充滿童趣的方式迎接滿月到來！冬山鄉公所在冬山車站前廣場推出《月亮什麼冬冬》中秋節主題裝置藝術，打造高達11公尺的Q版月球，搭配萌翻的玉兔、太空人與柚子三兄弟，讓整個車站前化身夢幻月球基地。活動期間，民眾只要與裝置藝術拍照打卡，即可至服務台兌換冬山鄉公所準備的好禮，包括1000台斤的冬山柚與500個限量帆布提袋，數量有限、送完為止。

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」　一票人火大開噴

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」　一票人火大開噴

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒

肉烤焦「剝掉」就能吃？營養師籲3類人別碰　搭配5蔬果助代謝解毒

肉烤焦「剝掉」就能吃？營養師籲3類人別碰　搭配5蔬果助代謝解毒

監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

關鍵字：

大腸癌肉品燒烤飲食醫界錢政弘中秋節烤肉

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

9家手搖飲中秋優惠一次看

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面