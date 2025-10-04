畫面曝光！　美軍再炸委內瑞拉外海「毒梟船」釀4死

▲美軍在委內瑞拉外海國際水域對一艘被認定為「販毒船隻」發動致命攻擊，造成船上4人全數喪命。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日證實，美軍在委內瑞拉外海國際水域對一艘被認定為「販毒船隻」發動致命攻擊，造成船上4人全數喪命。這也是自9月初以來，美軍在加勒比海第4次公開對類似目標出手。

赫格塞斯在社群平台X表示，這艘船正載運大量毒品準備流入美國，「船上4名販毒恐怖分子已在這次打擊中被消滅」。他強調，美方情報「毫無疑問」證實該船正從事毒品走私，且行駛在既有的走私航線上。

外媒報導，一段網路影片顯示，一艘行駛於公海的船隻突遭攻擊後爆炸，濃煙散去後，船體起火燃燒並漂浮在海面上。赫格塞斯未透露船員的身分或所屬組織，但直言這些人都是「毒梟恐怖分子」。

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

這起攻擊行動再度加劇美國與委內瑞拉的緊張氛圍。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）稍早才揚言，若美軍真的發動攻擊，他將準備宣布國家進入緊急狀態，以防範美方軍事威脅。

根據CNN披露，在這次行動前不到一天，川普總統（Donald Trump）已透過備忘錄正式將販毒集團界定為「非法作戰者」，並宣告美國與其處於「武裝衝突」狀態。

五角大廈稍早也致函國會，強調走私集團是恐怖組織的延伸，美軍對其採取軍事行動屬於長期作戰的一環。

對於這類打擊行動的合法性，美國國內也出現質疑聲浪。前國務院律師芬紐肯（Brian Finucane）直言，華府給出的法律理由並不完整，難以構成一致的正當性。

不過，赫格塞斯在貼文中強調，美軍行動不會停歇，「這些打擊行動將持續下去，直到對美國人民的攻擊徹底結束為止！」