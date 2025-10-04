小米汽車「自己開走」　調查結果：收到手機泊車指令

▲小米SU7。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米日前傳出汽車自己開走的事故，經過調查後，小米官方表示，已經排除車輛品質問題，汽車是收到手機發出的泊車輔助指令，啟動該功能後泊出車位。

小米官方發言人表示，公司高度重視該事件，第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實，透過用戶授權的手機APP操作日誌、車輛數據等逐一核實，得出統一結論「車輛後台數據和iPhone 15 Pro Max操作日誌、響應時間、車輛泊出指令均能匹配，排除車輛質量問題。」

小米官方提到，調查過程中徵得用戶同意後，獲得了車輛後台數據授權和擁有車控權限的兩部手機端操作日誌（兩部手機分別是女車主的iPhone 16 Pro和男車主的iPhone 15 Pro Max）。

車輛後台數據顯示，在用戶描述的時間窗口中，車輛收到iPhone 15 Pro Max發出的泊車輔助指令，導致車輛激活泊車輔助功能（激活條件是車輛要在手機藍牙連接近距離之內），並啓動泊出車位。

小米官方指出，針對用戶與線上客服溝通時，稱是一台iPhone 16發出泊車輔助指令。經核實，線上客服在與用戶溝通過程中將設備型號標識符（iPhone 16,2）與對應設備型號（iPhone 15 Pro Max）混淆，導致用戶錯誤理解，傳遞了不準確的訊息造成一系列誤會，「我們對此表示歉意，並將在後續服務過程中不斷改善。」

根據小米最新數據，2025年9月，小米汽車交付量超過4萬輛，同比約增長兩倍，環比增長約為33%。上個月是小米汽車首次單月交付突破3萬輛，代表著小米汽車兌現了其此前提及的產能提升承諾。