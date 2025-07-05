小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

▲小米推出車用磁吸衛生紙盒。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米汽車近日推出一款車用的磁吸衛生紙盒，售價169元人民幣（約700元新台幣），被許多網友質疑太過昂貴，根本是在「割韭菜」。對此，小米創辦人雷軍坦言，該款衛生紙盒的材質與製作工藝較複雜，所以成本比較高，但目前的價格確實比較貴，他正在逼團隊降低成本、重新設計。

雷軍近日在直播中回應網友對衛生紙盒的質疑，他說，這是因為設計的時候，材質和製作工藝比較複雜，「剛開始過不了車規的測試，所以後來又改材質，又改這個膠，弄得成本巨高無比。」

雷軍特別強調，這個磁吸盒衛生紙盒是「車規級的」，設計考慮到了極端的車內溫度變化，例如，在吐魯番測試時是90℃，一般的膠水盒可能會因高溫而變形或損壞，所以為了保證產品在這些環境下的穩定性，紙巾盒選用了耐高溫和低溫的材料，確保產品在極端條件下不易變形或退磁。

不過，雷軍也坦言，「但是100多塊錢一個紙巾盒還是貴，我現在逼著他們在降成本，重新設計。」

小米汽車官方在官網說明，該衛生紙盒專為車內環境設計，其塑料部件和內置的14塊磁鐵均選用耐高低溫材料，可以在夏季儀表台曝曬超95℃到冬季零下30℃嚴寒的極端條件下，都不易變形或退磁。