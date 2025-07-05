　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

▲▼小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形。（圖／翻攝微博）

▲小米推出車用磁吸衛生紙盒。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米汽車近日推出一款車用的磁吸衛生紙盒，售價169元人民幣（約700元新台幣），被許多網友質疑太過昂貴，根本是在「割韭菜」。對此，小米創辦人雷軍坦言，該款衛生紙盒的材質與製作工藝較複雜，所以成本比較高，但目前的價格確實比較貴，他正在逼團隊降低成本、重新設計。

雷軍近日在直播中回應網友對衛生紙盒的質疑，他說，這是因為設計的時候，材質和製作工藝比較複雜，「剛開始過不了車規的測試，所以後來又改材質，又改這個膠，弄得成本巨高無比。」

雷軍特別強調，這個磁吸盒衛生紙盒是「車規級的」，設計考慮到了極端的車內溫度變化，例如，在吐魯番測試時是90℃，一般的膠水盒可能會因高溫而變形或損壞，所以為了保證產品在這些環境下的穩定性，紙巾盒選用了耐高溫和低溫的材料，確保產品在極端條件下不易變形或退磁。

不過，雷軍也坦言，「但是100多塊錢一個紙巾盒還是貴，我現在逼著他們在降成本，重新設計。」

小米汽車官方在官網說明，該衛生紙盒專為車內環境設計，其塑料部件和內置的14塊磁鐵均選用耐高低溫材料，可以在夏季儀表台曝曬超95℃到冬季零下30℃嚴寒的極端條件下，都不易變形或退磁。

▲▼小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸
魏如昀突曬住院黑白照！　痛到找魏如萱
快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」
丹娜絲暴風圈擴大！高雄明停班課？　市府曝颱風假關鍵
快訊／雨彈升級　12縣市豪大雨特報
又傳奪命詐騙！女投資551萬沒了　絕望輕生亡
40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴
丹娜絲來襲！全台各地取消活動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

中歐電動車談判　央視：只欠臨門一腳

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

中歐電動車談判　央視：只欠臨門一腳

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

雲林372台抽水機就位　張麗善勘查萬興大排治水工程

不顧民生只搞政治、養共諜　蔣萬安：賴清德欠台灣人民一個道歉

丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸

Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

民團批「狼醫查詢平台」建置拖延跳票　衛福部：在找法源依據

726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

徐凱希認不在乎「被網友退追蹤」　霸氣回擊：覺得自己重要嗎？

妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

大陸熱門新聞

67歲夫偷吃50歲閨蜜！正宮打官司查出更狠真相　追回19萬元

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢搶救9天仍喪命

台灣漁船海上失動力　陸釣魷船護送拖回

獨家／返陸後首度面對台媒　亞亞：我依然認為台灣百姓善良淳樸

浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人」全責賠錢

超速21215%？他曬出火箭級罰單

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」

不只黃金賣爆了！　白銀漲幅翻身

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係

日本末日預言剩1天！陸網笑：2019年才是末日

獨家／亞亞續打行政訴訟！　控訴被「摧毀人格」：欠我一個公道

甘肅幼兒園集體鉛中毒　孩童掉髮、黑牙齒

陸外長：實力帶不來真正的和平

8月1日開始交關稅！中方向美喊話：望相向而行

更多熱門

相關新聞

小米前總監傳包養200女簽變態合約　高層：食堂切菜的

小米前總監傳包養200女簽變態合約　高層：食堂切菜的

號稱小米集團前總監的中國男子馮德兵，日前爆出包養超過200名小三的婚外情醜聞，且各自簽署專屬合約，規定女方須滿足他的性癖，變態協議和開房照片大肆瘋傳，令中國網民瞠目結舌。然而根據小米公關部門高層透露，馮德兵在集團內從未擔任總監一職，僅短暫在食堂任職，只是食堂切菜的。

小米手環10台灣開賣！

小米手環10台灣開賣！

小米首款AI眼鏡正式登場！

小米首款AI眼鏡正式登場！

小米推「SU7 Ultra紐北限量版」

小米推「SU7 Ultra紐北限量版」

小米電動休旅YU7　3分鐘賣出20萬輛

小米電動休旅YU7　3分鐘賣出20萬輛

關鍵字：

小米衛生紙盒小米汽車

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

即／台中5死命案證人出現！

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面