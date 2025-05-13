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小米SU7 Ultra疑誇大虛假宣傳　百名車主怒喊：不能忍，要退車

▲▼小米SU7 Ultra疑虛假宣傳，百名車主怒求退車。（圖／翻攝自微博）

▲小米SU7 Ultra碳纖維雙風道前艙蓋。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

小米汽車高階車型SU7 Ultra近日遭多名車主指控，其「碳纖維雙風道前艙蓋」宣傳時，存在誇大其辭的問題，引發許多人不滿，並要求小米官方接受退車。一名車主表示，為了改裝碳纖維雙風道前艙蓋，不但高額加價，還多等了2個月，結果收到後根本只是裝飾品。

據《第一財經》報導，一名SU7 Ultra準車主劉衡（化名）表示，「2025年2月27日，訂購了小米汽車SU7 Ultra，並選裝了價值4.2萬元（人民幣，下同）的碳纖維雙風道前艙蓋，當時被小米汽車官方一系列宣傳所吸引，一是覺得外觀帥氣，二是認為其應有實際用途，且小米汽車銷售人員告知，後期無法改裝，只能當時選裝。」

▲小米SU7 Ultra發表。（圖／路透社）

▲小米SU7 Ultra於今年2月27日正式發表。（圖／路透社）

另一名車主表示，4月底提車後，拆解發現，打開碳纖維雙風道前艙蓋，結果裡面什麼東西都沒有，蓋子上挖了兩個孔，原先的前備廂框被拿掉，換成了一個蓋板，下方有一個塑膠支架，這個塑膠支架下面的所有結構和宣傳不符。

小米汽車官方指出，碳纖維雙風道前艙蓋完全復刻小米SU7 Ultra原型車，採用相同的空氣動力學設計，擁有2個貫穿風道，能實現前部空氣高效導流，且原型車在發布會上，有真實風道圖片展示。

▲▼雷軍親自上陣。（圖／路透社）

▲▼當時雷軍親自上陣。（圖／路透社）

▲▼小米SU7 Ultra發表，雷軍親自上陣。（圖／路透社）

雷軍在直播中也曾強調，「我們不能只做個外觀，所以我們內部的東西也都要改。」雷軍而後在微博表示，「碳纖維前艙蓋，不僅改了外觀件，內部結構也改了，雙風道直接導向輪轂，支持輪轂散熱。」不過6小時後修改內容，但仍提及內部結構改動。大量消費者為此支付額外費用，並等待約兩個月的交付期。

面對碳纖維雙風道前艙蓋質疑，小米汽車官方日前致歉，並給出了相應的解決方案。小米汽車方面表示，「我們對先前資訊表達不夠清晰深表歉意，我們將採取以下措施：對於未交付的訂單，我們將提供限時改配服務，可以改回鋁製前艙蓋；對於已提車和在本次限時改配結束前，選配碳纖維雙風道前艙蓋的車主，指定時間前贈送2萬積分。」該作法讓車主們無法接受。

劉衡表示，「花高價買到的只是一個裝飾性的機蓋，而非起初宣傳的功能，這讓我們覺得很不舒服。」他與300多名車主組成自救群，在社群上要求小米官方無損退車。

▲百名車主怒求退車。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼小米SU7 Ultra疑虛假宣傳，百名車主怒求退車。（圖／翻攝自微博）

▲▼小米SU7 Ultra疑虛假宣傳，百名車主怒求退車。（圖／翻攝自微博）

▲百名車主怒求退車。（圖／翻攝自微博，上同）

另一名車主也氣憤表示，「我當時覺得碳纖維雙風道前艙蓋這個性能很厲害，也很漂亮，而且當時宣傳稱，這個部件需要額外的內部前艙結構調整才能做，後期是無法加配的，所以賣得很貴，基於這些原因我才進行了選車等，等了這麼久，發現幾乎只是一個裝飾件，小米汽車存在明顯誤導消費者，和虛假宣傳的行為，這不應該被容忍。」

劉衡表示，「官方給出的方案，我們不滿意，雖然可以改配為普通機蓋，但需要重新排隊，等車的時間可能長達30多週甚至40週，重新排隊耗費大量時間成本，官方給出的補償方案還有時間限制，改配窗口僅開放至5月10日，若不接受且不提車，2萬元定金將被沒收。」

▲車主認為，小米SU7 Ultra涉虛假宣傳。（圖／翻攝自微博）

▲車主認為，小米SU7 Ultra涉虛假宣傳。（圖／翻攝自微博）

此外，2萬積分僅價值約2000元，與4.2萬元的選配價格相比，差距較大，消費者普遍認為小米車推出的補償方案沒有誠意。劉衡還表示，「我們希望小米汽車，接受無損退訂，或給出一個令大家滿意的方案。」

小米SU7 Ultra於今年2月27日正式發布，定價52.99萬元。根據官方訊息，小米SU7 Ultra目標成為「地表最快」的四門量產車，搭載小米超級三電機系統，標配賽道版散熱系統、煞車系統，紐北調校底盤系統，標準版就能直接上賽道。目前，小米SU7 Ultra鎖單量已突破1萬輛，提前完成全年目標。

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