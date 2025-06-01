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華為余承東暗酸小米　汽車靠流量賣爆「產品不那麼好」

▲小米SU7霞光紫為消費者最受歡迎的車款之一。（圖／CFP）

▲小米SU7霞光紫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為常務董事、終端BG董事長余承東近日出席了2025未來汽車先行者大會，並疑似在上台演講時暗酸小米汽車雖然賣得很好，但產品可能「不是那麼好」，只因為有強大的品牌及流量能力。

余承東31日在未來汽車先行者大會上演講，他提到，當前汽車企業不僅要有製造、銷售、服務能力，還需要有很強大的對用戶體驗的把握能力、產品定義、產品分析、產品市場定位定義和設計能力。

▼華為常務董事、終端BG董事長余承東。（圖／CFP）

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

余承東指出，「大家看到，我們從其他行業來的，這個公司只做一款車，就賣爆了，雖然他的產品可能不是那麼好，但是都已經能賣得很爆啊，無論他的質量，甚至他的這個智駕能力都很……就因為他有強大的品牌能力、流量能力。」

余承東說，這就是今年新媒體、互聯網社交網絡時代，強大的營銷能力、強大的品牌能力，所以一個產品就能打爆，「我們做的產品，你做得比他還好，質量好、體驗好、性能好，各方面都好，你還賣不過他，你甚至還賣不過他的零頭，這就是在今天這個時代，沒辦法。」

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

談到智駕時，余承東還特別強調，他非常支持打擊不顧生命安全的亂吹牛，「不能以最差生的成績來限制行業發展，或者將其定位行業標準，要鼓勵先進，否則社會無法進步。」

余承東雖然沒有直接點名小米，但跨界造車，去年才推出第一款車型，迅速在網路上爆紅，並交出亮眼銷量的廠商，就只有小米一家。因此網友都認為余承東是在暗酸小米是靠流量、品牌及行銷在賣車。

余承東的言論也在網路上引起大量討論，其中不少人都提出了批評，「說別人是其他行業過來。他自己連車都不做，那他到底算哪個行業的？」「你為什麼不想想，為什麼賣不動？」「華為余大嘴的流量不比小米雷軍差吧？」

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

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