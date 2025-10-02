小米汽車沒人碰「自己開走了」　車主驚聲尖叫　網驚：汽車人？

記者陳冠宇／綜合報導

山東威海近日發生一起離奇事件，一輛停在門口的小米電動汽車，在沒有人為操作的狀況下，竟然突然自己開走，這位小米車主發布影片反映自己的遭遇，要求廠商給出解釋，並強調「我沒碰手機，全程有監控（監視器）」。

《浪潮新聞》報導，9月30日，一位小米車主發布的監視器畫面顯示，事發時車子停在門口，他和一名女子在室內。車子突然啟動開走後，女子驚叫起來，他也趕緊追了出去。

車主把影片發到網路之後，還配文表示，「小米汽車發生（靈異事件），店裡就我兩個人都在幹活，全程沒有碰手機的情況下，車自動解鎖跑了，客服不承認問題」。

▼車主趕緊出門追車。（圖／翻攝微博）

車主表示，事發後他聯絡了小米汽車客服，對方稱可能是他們誤觸點到了手機，導致車輛啟動。對此，車主並不認可，發布了現場的全程監視器畫面，強調車子啟動時，他沒有操作手機。

據報導，記者連絡小米汽車官方客服核實情況，截至發稿前未獲回應。

事件發生之後，引發大陸網友議論，有人反諷「真自動駕駛？」、「要不還說米家技術高呢」、「人工智能（人工智慧）實現了」、「第一梯隊了」、「汽車人？」、「小米這端到端的自動駕駛確實獨一檔」、「車子有自己的想法」。

也有網友認真討論：「就算被誤觸，無人能開走，這就是設計缺陷，嚴重的安全隱患」、「即使是誤觸也只能前後移動，他這個是自己都會拐彎開走了」、「有自動泊車功能啊，現在就看小米的回應了」。