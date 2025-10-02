　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗男住家巷口超商砍人！「宛如不定時炸彈」嚇壞鄰居

▲▼ 苗栗隨機傷人 。（圖／民眾提供）

▲苗栗隨機傷人，邱男持刀到巷口超商，砍殺學童、1名成年男性 。（圖／民眾提供）

記者柯振中／綜合報導

苗栗縣40多歲的邱姓男子2日下午在超商隨機砍人，造成3人受傷，其中11歲丁姓女童傷勢嚴重、意識清醒被轉送中國醫藥大學醫院救治。後續根據調查，邱男已非首次犯案，恐怖的行為宛如不定時炸彈，讓住在周圍的鄰居嚇得不輕。

根據調查，邱男2日下午3點多在苗栗縣苗栗市中正路的超商隨機砍人，他將刀具綁在手上後，朝著學童聚集的方向走去，接著持刀隨機砍殺，導致11歲徐姓女童、11歲丁姓女童受傷。其中丁姓女童傷勢較為嚴重，出現氣血胸的症狀，已被送往中國醫藥大學醫院救治，目前意識清醒。

邱男行兇後返回距離100公尺左右的住處。警方接獲報案，立即出動大批警力，前往邱男的住處圍捕，雙方一度展開對峙，所幸警方最終成功將人帶回。

▲苗栗男隨機殺人，2女童、1大人送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲▼苗栗隨機傷人，邱男持刀到巷口超商，砍殺學童、1名成年男性 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗男隨機殺人，2女童、1大人送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據了解，這已非邱男首次犯案，他2015年吸毒後精神恍惚，手持剪刀衝入同一間超商，並且刺傷陳姓女顧客、鄭姓男大生，以及呂姓女店長、劉姓巡佐，最終被法官判刑。

怎料邱男入獄9年後，今年3月才剛出獄，時隔約半年左右再度犯案，行為令人髮指。根據《聯合新聞網》報導，鄰居得知消息以後，直言「太恐怖」，認為邱男宛如不定時炸彈。至於詳細案發原因、案件經過為何，仍待後續釐清。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉
神秘女英雄「硬拉書包」救女童　身分曝光
二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅
雄中師被爆詐學生錢財！　校方要查了
LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

苗栗男住家巷口超商砍人！「宛如不定時炸彈」嚇壞鄰居

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

苗栗男住家巷口超商砍人！「宛如不定時炸彈」嚇壞鄰居

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

台中92歲翁騎單車突倒路中　3秒後慘遭車輾不治！驚悚畫面曝

快訊／黃國昌爆養狗仔！王義川明赴北檢提告7人

林福添花五年著「港口價值與綠智碼頭」　談我港口未來價值與轉型

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

LV棋盤格珠寶實踐穿搭自由　玫瑰金新作混搭更出色

救全村被拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告　粉專發文道歉

林暉盛7局好投壓制龍隊　兄弟封王戰人數出爐！

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

輝達MOU過期「基地還沒動工」！許淑華轟蔣萬安：執行力史上最差

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄「硬拉書包」救人　身分曝光

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

社會熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

休假想砍人！毒蟲持剪闖超商亂砍

更多熱門

相關新聞

即／苗栗男隨機砍2童1男！拒夜間訊問

即／苗栗男隨機砍2童1男！拒夜間訊問

苗栗市驚傳隨機砍人案！40多歲邱姓男子今（2）日下午持刀攻擊路人，造成3人受傷送醫，警方迅速將嫌犯制伏逮捕。經初步了解，嫌犯並無與被害人認識，疑似隨機行兇，稍早拒絕拒絕夜間訊問，明天才會移送。

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

苗栗恐怖隨機傷人　鍾東錦回應了

苗栗恐怖隨機傷人　鍾東錦回應了

苗栗男持刀追10學童　熱心大姊拉書包救人

苗栗男持刀追10學童　熱心大姊拉書包救人

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

關鍵字：

苗栗持刀犯砍人案超商警方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

出獄男追砍多名學童畫面曝光！　尖叫四起、地面留血跡

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面