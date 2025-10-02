苗栗男住家巷口超商砍人！「宛如不定時炸彈」嚇壞鄰居

▲苗栗隨機傷人，邱男持刀到巷口超商，砍殺學童、1名成年男性 。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

苗栗縣40多歲的邱姓男子2日下午在超商隨機砍人，造成3人受傷，其中11歲丁姓女童傷勢嚴重、意識清醒被轉送中國醫藥大學醫院救治。後續根據調查，邱男已非首次犯案，恐怖的行為宛如不定時炸彈，讓住在周圍的鄰居嚇得不輕。

根據調查，邱男2日下午3點多在苗栗縣苗栗市中正路的超商隨機砍人，他將刀具綁在手上後，朝著學童聚集的方向走去，接著持刀隨機砍殺，導致11歲徐姓女童、11歲丁姓女童受傷。其中丁姓女童傷勢較為嚴重，出現氣血胸的症狀，已被送往中國醫藥大學醫院救治，目前意識清醒。

邱男行兇後返回距離100公尺左右的住處。警方接獲報案，立即出動大批警力，前往邱男的住處圍捕，雙方一度展開對峙，所幸警方最終成功將人帶回。

▲▼苗栗隨機傷人，邱男持刀到巷口超商，砍殺學童、1名成年男性 。（圖／記者楊永盛翻攝）



據了解，這已非邱男首次犯案，他2015年吸毒後精神恍惚，手持剪刀衝入同一間超商，並且刺傷陳姓女顧客、鄭姓男大生，以及呂姓女店長、劉姓巡佐，最終被法官判刑。

怎料邱男入獄9年後，今年3月才剛出獄，時隔約半年左右再度犯案，行為令人髮指。根據《聯合新聞網》報導，鄰居得知消息以後，直言「太恐怖」，認為邱男宛如不定時炸彈。至於詳細案發原因、案件經過為何，仍待後續釐清。