薔薔爸7年前險遭奪產　幕後黑手改名設局害23司機…海削600萬

▲薔薔父親2018年險些被房屋詐騙集團奪走大同區房產，當時幕後黑手正是陳國帥，孰料陳改名再犯遭起訴。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人薔薔父親林茂樹2018年險遭房屋詐騙奪產，幕後主嫌陳國帥當時遭判刑。孰料，他竟在出獄後改名「陳永謙」，另設「車寶公司」並網羅小弟，以徵才名義誘司機貸款購車，卻謊稱貸款是租金，車輛屬公司所有，離職還須歸還並配合增貸，導致多人背債。士林地檢署近日偵結，依詐欺取財罪起訴。

起訴指出，2021年間，陳永謙在北市士林成立「車寶公司」（已於2023年解散），未取得合法運輸執照，卻打著白牌車徵才名義招募司機。他在面試與培訓時，統一灌輸「購車話術」與「增貸話術」，要求司機以個人名義貸款購車，貸款金額等同租金並由薪資扣除，離職時車輛須歸還公司；若由公司承擔貸款，司機則須「配合增貸」並將新增款項交回。許多司機因此誤信，雖名下掛有車輛，但實際資產與使用權均掌握在公司手中，甚至連挑車都無從選擇，全由陳永謙安排。

檢方調查，本案共有23名被害人受騙，陳就是藉由中古車低價買進、貸款高額度賣出的價差，非法獲利358萬元，再透過「增貸」榨取238萬9548元，不法所得合計近600萬元。

多名共犯於警詢、偵訊時均直指陳永謙是幕後主使，有人坦承只是掛名負責人，所有業務往來全由他處理；也有人表示自己未參與貸款細節，只知道公司由他一手主導；更有人坦言，疫情期間因信用條件較佳，被拜託以名義申請紓困貸款，顯見公司運作緊扣全由他掌控。另有員工指出，「購車話術」是陳永謙親自教授，還設計「車輛借用契約書」，要求員工背誦，若答不出來就會被抽考。

檢察官認為，陳永謙涉嫌詐欺23名被害人，犯意各自獨立、行為互殊，應分論併罰。他透過公司安排車輛、隱瞞車輛實際價格與貸款落差，誘使被害人背負高額貸款，再進一步利用債務壓力與增貸文件反覆榨取，讓受害人淪為「債務人頭」，痛批，此詐騙模式「軟土深耕，將被害人價值耗盡」，堪稱惡劣，除依法起訴並請求法院從重量刑，沒收或追徵犯罪所得。

事實上，陳永謙原名陳國帥，早在2018年就因主導房產詐騙案登上媒體版面。當時藝人薔薔的父親林茂樹險些被詐團奪走大同區房產，幸及時阻止過戶，才避免損失。該案陸續有十餘名被害人站出指控，士林地院在2020年判處陳國帥6年徒刑。