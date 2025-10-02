六軍團第三作戰區深入花蓮災區　33化學群攜手民間廠商消毒

▲陸軍六軍團第三作戰區支援花蓮光復鄉災情，今天33化學兵群配合民間無人機隊調製消毒藥劑。（圖／陸軍六軍團提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍六軍團第三作戰區支援花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情，為協助災後環境衛生面臨極大考驗，今（2）日由33化學兵群配合民間無人機廠商，出動無人機高壓噴出細微藥劑再經由機翼下旋氣流噴灑至各清消地區，無人機具等速均勻、精準施放及不受地形限制等特性，在災區迅速投入環境消毒任務，展現軍民攜手合作守護家園決心。

▲陸軍六軍團第三作戰區33化學兵群官兵，配合民間無人機協助災區衛生消毒。（圖／陸軍六軍團提供）

六軍團第三作戰區表示，此次任務中，由33化學兵群偵消營官兵協助調製消毒藥劑，透過無人機進行大範圍噴灑消毒，針對廢棄物與淤泥堆積區域執行大範圍環境消毒作業。軍民協力合作，不僅大幅縮短作業時間，更提高作業效，協助災區迅速恢復環境衛生。

▲陸軍六軍團第三作戰區33化學兵群官兵，配合民間無人機於災區進行消毒作業。（圖／陸軍六軍團提供）

第三作戰區強調，面對重大災害，透過化學兵專業消毒結合民間能量，大幅提升復原階段環境清消效能，軍民合作共同守護在地居民，各界志工與救援官兵的衛生安全。