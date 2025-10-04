苗栗男「10年砍7人」矯正沒功能？　矯正署3點回應

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗48歲邱姓男子10年間兩度持刀隨機砍人，共計造成7人受傷，引發社會大眾關注，甚至有遭砍傷的警員感嘆「矯正機關並未發揮功能」。對此，法務部矯正署發出3點聲明，表示邱男在服刑期間未有身心科就診紀錄，矯正署為了強化矯正效能，近年正在積極推動個別化處遇計畫。

▲苗栗地檢署3日向苗栗地院聲請羈押邱男，獲得准許。（圖／記者楊永盛攝）



回顧案件經過，邱男2日下午3時許疑似吸毒後精神不穩，竟持刀攻擊路過的學童，並刺傷幫忙報警的男路人，共計造成3人受傷。而且這並非邱男第一次犯案，他10年前也曾在同一間超商外持刀砍人，當時一共造成4人受傷，因而被判刑入獄。

邱男出監後再度犯案的事情曝光，引發社會大眾議論，10年前遭刺傷的警員也直言感嘆「矯正機關並未發揮功能」。

對此，矯正署3日發出3點聲明並表示，關於邱男出監再犯的案件，本署備感悲痛與遺憾，經初步調查，邱男在服刑期間未有身心科就診紀錄，狀況不符合衛政機關通報標準，另外，因邱男有毒品前科，所以有依照規定轉介毒品防制中心。

矯正署強調，為了強化矯正效能，本署近年來積極推動個別化處遇計畫，針對不同犯行情節的受刑人，引進專業輔導人力及醫療資源，增加個案在監所需的心理輔導與身心治療密度。

矯正署提到，全國監所收容人數逐年增加，現已超過6萬人，未來仍會全力配合國家政策落實刑罰執行，打造安全收容環境，提升專業處遇量能，矯正機關作為我國刑事司法體系一環，功能好壞必須與社政、警政、衛政及勞政機關緊密合作，強化彼此資源連結及資訊共享，共同防範潛在危險，保護民眾安全，完善社會安全網。