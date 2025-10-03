快訊／苗栗持刀惡男10年傷7人　檢方聲押獲准

▲邱男持刀隨機殺人，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。（圖／記者楊永盛攝）



記者楊永盛、鄒鎮宇／苗栗報導

苗栗發生48歲邱姓男子持刀隨機砍人案件，有兩名國小學童及一名男子受傷，然而他早在十年前就以同樣手法犯下隨機殺人案，出獄後再度犯案，引發眾怒。對此，苗栗地檢署3日向苗栗地院聲請羈押獲准。

苗栗地檢署表示，苗栗市區學童遭持刀攻擊案件，邱姓被告經苗栗縣警察局苗栗分局逕行拘提後，於今日下午解送本署。經檢察官訊問後，認邱姓被告涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、殺人未遂等罪，俱為法定最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認為有逃亡之虞。

檢察官調查相關事證，有事實足認邱姓被告有反覆實行殺人罪之虞，有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條第1項第3款、同法第101條之1第1項第2款，向臺灣苗栗地方法院聲請羈押邱姓被告獲准。

回顧此案，2日下午3時許，邱男疑似吸毒後精神不穩，左手綁著利刃、頭戴安全帽走到超商門口前，朝經過的一群孩童攻擊，造成徐姓女童前胸前胸表出現淺傷、右手撕裂傷，丁姓女童傷勢較重，左胸有3至4公分的穿刺傷，有氣血胸情形，另名50歲林姓男路人則是右上腹、背部受有穿刺傷。

邱男犯後隨即逃回家中，獲報的員警也趕到現場對峙，持槍喝令邱男把刀放下，但他依舊老神在在、絲毫不在意現況，最後眾人衝上前壓制才順利逮捕他。據悉，警方至今尚未找到邱嫌前往精神科就診紀錄，未也在嫌犯身上和住家查獲毒品和精神科藥品，將擴大調閱健保署就診紀錄，釐清是否有外地就醫紀錄。