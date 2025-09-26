網友激推省錢神卡！中信uniopen聯名卡回饋11%　家樂福補貨必刷

▲家樂福刷中國信託uniopen聯名卡，回饋率很驚人！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

年底前節慶聚餐與年節備貨熱潮將至，精打細算的消費者最關心的就是「怎麼買最划算」！家樂福今年也祭出全新點數策略，讓會員累點、用點的方式更彈性，打造「點數放大、回饋更有感」的新招。隨著玉山家樂福聯名卡於8月底正式退場，家樂福也立即推出超強神卡「中國信託uniopen聯名卡」，這張卡以跨品牌、多場景為特色，涵蓋超商、量販、百貨、美妝、美體健身、餐飲、加油與外送平台等通路，更針對家樂福購物族群加碼祭出最高11%回饋與免費停車優惠，成為量販通路消費的新寵，讓民眾在採購時「買得多、省得更多」。

▲家樂福的消費通通可以累積成OPENPOINT，再搭配加碼活動，點數累積更快！

逛量販店除了要一次買齊生活用品與食材，聰明的消費者更懂得善用信用卡回饋，替自己「加薪」。這次最新推出的聯名卡最大亮點，就是家樂福會員點數全面與OPENPOINT接軌，許多家庭週末習慣推著大購物車到家樂福採購，把米、油、飲料、清潔用品一次補齊，動輒上千元的消費，如今全都能累積成 OPENPOINT，會員消費享有0.33%基本回饋，且1點即可折抵 1 元，再搭配「每週指定商品10倍送」、「生日當天20倍送」等加碼活動，讓點數回饋更有感，更方便的是，平日累積於 7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一時代百貨等通路的OPENPOINT，也能直接在家樂福使用，上萬種商品任你選購折抵，真正實現「點數累得快、用得更實際」，讓消費回饋放大再放大。

不只點數更好用，還有高回饋可以賺，只要綁定家樂福APP錢包結帳，單筆消費滿1000元，就能拿回最高約110元的回饋（OPENPOINT加上現金折價券），等於現賺11%回饋率，直接把現金折價券和點數換回口袋，真正實現「點數就是現金」的消費新體驗。

除此之外，這張卡還貼心提供免費停車1小時福利，只要在家樂福刷uniopen聯名卡，不限消費金額，就能直接省下停車費，對於常常全家出動大採購的消費者來說，這筆費用加總起來相當可觀，相當於額外的「隱形回饋」，有民眾就分享：「之前每次來採購，停車費都是一筆小開銷，現在刷uniopen 聯名卡，不但能賺點數、拿折價券，停車也免費，覺得自己買東西更會精打細算了。」

▲OPENPOINT可輕鬆於家樂福消費折抵，花出去的再賺回來，省錢有好感！

現在去家樂福補貨不只比價，還要學會「刷對卡」，有消費者就直呼：「我現在補貨都刷這張，點數直接折抵零食、清潔用品，超有感！」還有媽媽分享自己的秘訣：「搭配OPEN DAY活動，用+$1換好禮，尿布、牛奶補起來還能再拿卡友禮，根本一舉兩得！」對比單純在貨架前猶豫哪個更便宜，挑對信用卡才是真正幫自己「放大回饋」，刷卡回饋加上點數、贈品的組合拳，讓每一筆支出都能再賺回來，省錢更有感。

▲只要綁定家樂福APP錢包結帳，單筆消費滿1000元，就能拿回最高約110元的回饋（OPENPOINT 點數加上現金折價券），等於現賺11%回饋率。

逛家樂福時很多人都知道中國信託uniopen聯名卡的回饋率很驚人，但其實這張卡的威力不只侷限在量販店。背後有統一企業集團龐大的生活生態圈支撐，將超過30個關係品牌全數納入，再結合OPENPOINT點數流通，讓日常消費從早餐、午茶、購物到娛樂，都能一路累點、一路折抵，真正做到「走到哪都在省」。有網友就分享：「原來不只家樂福用uniopen聯名卡可以賺回饋， 7-ELEVEN、康是美、Starbucks 星巴克、博客來，甚至統一時代百貨、美麗華百樂園都能享回饋，根本一張卡打通生活大小事。」

▲中國信託uniopen聯名卡在家樂福、統一企業集團旗下通路消費，通通都有高回饋！



2025年底前，以單筆1000元消費為例，統一企業集團旗下通路就能拿到無腦刷3%（1%無上限，2%上限 500 點/月），再搭配集團踩點任務最高4%（上限500 點/月），加總最高享7%回饋，等於可獲得約70點OPENPOINT，等同可折抵70 元，如果再搭配家樂福錢包支付，年底前天天還能再拿4%現金折價券（上限300元/月），相當於又多40元，算下來單筆1000元消費可回饋超過一成。

除了日常消費回饋，uniopen聯名卡對喜歡出國與網購的族群也超有感，至 2025年底前，持卡至海外消費最高可享11% OPENPOINT 點數回饋，包含國際網購2%、國外實體商店3%，更針對日本、韓國、越南、菲律賓、泰國等五大旅遊國家加碼8%，等於旅遊採買、自由行血拼都能一次領好領滿。

同時，聯名卡還規劃「週週卡友日」，幾乎天天都有驚喜，週一星巴克好友分享、週二foodomo外送滿額送點、週四速邁樂加油回饋、週五COLD STONE冰品買一送一、週末夢時代美食加碼8%，到週日康是美、聖德科斯都有專屬好康，搭配每月1號OPEN DAY，加NT$1就能換超值好物，讓聰明消費者真正做到「一卡在手、回饋無所不在」。

