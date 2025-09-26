　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網友激推省錢神卡！中信uniopen聯名卡回饋11%　家樂福補貨必刷

▲▼ 家樂福uniopen聯名卡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲家樂福刷中國信託uniopen聯名卡，回饋率很驚人！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

年底前節慶聚餐與年節備貨熱潮將至，精打細算的消費者最關心的就是「怎麼買最划算」！家樂福今年也祭出全新點數策略，讓會員累點、用點的方式更彈性，打造「點數放大、回饋更有感」的新招。隨著玉山家樂福聯名卡於8月底正式退場，家樂福也立即推出超強神卡「中國信託uniopen聯名卡」，這張卡以跨品牌、多場景為特色，涵蓋超商、量販、百貨、美妝、美體健身、餐飲、加油與外送平台等通路，更針對家樂福購物族群加碼祭出最高11%回饋與免費停車優惠，成為量販通路消費的新寵，讓民眾在採購時「買得多、省得更多」。

▲▼ 家樂福uniopen聯名卡。（圖／記者黃克翔攝）

▲家樂福的消費通通可以累積成OPENPOINT，再搭配加碼活動，點數累積更快！

逛量販店除了要一次買齊生活用品與食材，聰明的消費者更懂得善用信用卡回饋，替自己「加薪」。這次最新推出的聯名卡最大亮點，就是家樂福會員點數全面與OPENPOINT接軌，許多家庭週末習慣推著大購物車到家樂福採購，把米、油、飲料、清潔用品一次補齊，動輒上千元的消費，如今全都能累積成 OPENPOINT，會員消費享有0.33%基本回饋，且1點即可折抵 1 元，再搭配「每週指定商品10倍送」、「生日當天20倍送」等加碼活動，讓點數回饋更有感，更方便的是，平日累積於 7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一時代百貨等通路的OPENPOINT，也能直接在家樂福使用，上萬種商品任你選購折抵，真正實現「點數累得快、用得更實際」，讓消費回饋放大再放大。

不只點數更好用，還有高回饋可以賺，只要綁定家樂福APP錢包結帳，單筆消費滿1000元，就能拿回最高約110元的回饋（OPENPOINT加上現金折價券），等於現賺11%回饋率，直接把現金折價券和點數換回口袋，真正實現「點數就是現金」的消費新體驗。

除此之外，這張卡還貼心提供免費停車1小時福利，只要在家樂福刷uniopen聯名卡，不限消費金額，就能直接省下停車費，對於常常全家出動大採購的消費者來說，這筆費用加總起來相當可觀，相當於額外的「隱形回饋」，有民眾就分享：「之前每次來採購，停車費都是一筆小開銷，現在刷uniopen 聯名卡，不但能賺點數、拿折價券，停車也免費，覺得自己買東西更會精打細算了。」

▲▼ 家樂福uniopen聯名卡（業配） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲OPENPOINT可輕鬆於家樂福消費折抵，花出去的再賺回來，省錢有好感！

現在去家樂福補貨不只比價，還要學會「刷對卡」，有消費者就直呼：「我現在補貨都刷這張，點數直接折抵零食、清潔用品，超有感！」還有媽媽分享自己的秘訣：「搭配OPEN DAY活動，用+$1換好禮，尿布、牛奶補起來還能再拿卡友禮，根本一舉兩得！」對比單純在貨架前猶豫哪個更便宜，挑對信用卡才是真正幫自己「放大回饋」，刷卡回饋加上點數、贈品的組合拳，讓每一筆支出都能再賺回來，省錢更有感。

▲▼ 家樂福uniopen聯名卡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲只要綁定家樂福APP錢包結帳，單筆消費滿1000元，就能拿回最高約110元的回饋（OPENPOINT 點數加上現金折價券），等於現賺11%回饋率。

逛家樂福時很多人都知道中國信託uniopen聯名卡的回饋率很驚人，但其實這張卡的威力不只侷限在量販店。背後有統一企業集團龐大的生活生態圈支撐，將超過30個關係品牌全數納入，再結合OPENPOINT點數流通，讓日常消費從早餐、午茶、購物到娛樂，都能一路累點、一路折抵，真正做到「走到哪都在省」。有網友就分享：「原來不只家樂福用uniopen聯名卡可以賺回饋， 7-ELEVEN、康是美、Starbucks 星巴克、博客來，甚至統一時代百貨、美麗華百樂園都能享回饋，根本一張卡打通生活大小事。」

▲▼ 家樂福uniopen聯名卡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中國信託uniopen聯名卡在家樂福、統一企業集團旗下通路消費，通通都有高回饋！

2025年底前，以單筆1000元消費為例，統一企業集團旗下通路就能拿到無腦刷3%（1%無上限，2%上限 500 點/月），再搭配集團踩點任務最高4%（上限500 點/月），加總最高享7%回饋，等於可獲得約70點OPENPOINT，等同可折抵70 元，如果再搭配家樂福錢包支付，年底前天天還能再拿4%現金折價券（上限300元/月），相當於又多40元，算下來單筆1000元消費可回饋超過一成。

除了日常消費回饋，uniopen聯名卡對喜歡出國與網購的族群也超有感，至 2025年底前，持卡至海外消費最高可享11% OPENPOINT 點數回饋，包含國際網購2%、國外實體商店3%，更針對日本、韓國、越南、菲律賓、泰國等五大旅遊國家加碼8%，等於旅遊採買、自由行血拼都能一次領好領滿。

同時，聯名卡還規劃「週週卡友日」，幾乎天天都有驚喜，週一星巴克好友分享、週二foodomo外送滿額送點、週四速邁樂加油回饋、週五COLD STONE冰品買一送一、週末夢時代美食加碼8%，到週日康是美、聖德科斯都有專屬好康，搭配每月1號OPEN DAY，加NT$1就能換超值好物，讓聰明消費者真正做到「一卡在手、回饋無所不在」。

輕鬆擁有神卡►https://c.cfour.tw/b8fpn

【謹慎理財 信用至上】
信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額x3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上中國信託官網查詢
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福明開賣iPhone 17　好市多同步販售

【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

漢堡王「2顆華堡69折」只有3天　人氣芋頭派回歸

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯規

網友激推省錢神卡！中信uniopen聯名卡回饋11%　家樂福補貨必刷

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

漢堡王「2顆華堡69折」只有3天　人氣芋頭派回歸

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯規

網友激推省錢神卡！中信uniopen聯名卡回饋11%　家樂福補貨必刷

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

李大浩造訪新莊球場　與郭泰源重逢聊起柏青哥趣事

馬西屏力抗失憶十年　奪圍棋冠軍養生秘訣公開

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

【對不起，救不了妳】母鬆手讓兒逃命！他泣訴「我先走了」

消費熱門新聞

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

肯德基47折神券限時9天快閃

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

充到發爐微型電動二輪車起火頻傳

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

快訊／OKmart開出千萬發票！幸運門市曝

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

更多熱門

相關新聞

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

日本山梨縣歷時15年鑽研培育新品種「陽光紅麝香葡萄」今年首度來台販售！目前在Mia C’bon 限量開賣，甜度高達19度，不但連皮可吃，還散發獨特花香，350g售價599元。同時超市還獨家販售「匠黑牛」，家樂福也同步推出「日本F1國產牛」，因應中秋更有多款水果禮盒、特色禮盒。

南投家樂福品味南投專區即日起開賣

南投家樂福品味南投專區即日起開賣

BLACKPINK生啤酒來台！量販超市開賣時間曝

BLACKPINK生啤酒來台！量販超市開賣時間曝

家樂福明開賣iPhone 17　好市多同步販售

家樂福明開賣iPhone 17　好市多同步販售

南投衛生局與家樂福合推銀髮食刻活動助長者活腦

南投衛生局與家樂福合推銀髮食刻活動助長者活腦

關鍵字：

中信uniopen聯名卡家樂福補貨

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面