新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

▲新品種「陽光紅麝香葡萄」首度來台，Mia c`bon限量開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本山梨縣歷時15年鑽研培育新品種「陽光紅麝香葡萄」今年首度來台販售！目前在Mia C’bon 限量開賣，甜度高達19度，不但連皮可吃，還散發獨特花香，350g售價599元。同時超市還獨家販售「匠黑牛」，家樂福也同步推出「日本F1國產牛」，因應中秋更有多款水果禮盒、特色禮盒。

▲「陽光紅麝香葡萄」新品種有獨特花香。（圖／記者林育綾攝）

●進口蔬果新品

因應中秋聚會及送禮，Mia C’bon 推出多款水果及禮盒，其中開賣新品種「陽光紅麝香葡萄」(SunShine Red)，由日本山梨縣歷時15年、鑽研100種以上品種，到2022年成功培育，今年首度來台開賣。除了可連皮吃，甜度高達約19度，尤其入口後散發獨特花香，令人驚艷。

目前Mia C'bon 販售的陽光紅麝香葡萄，規格為「350g 599元」，還有「475g 紙盒包裝799元」。

▲Mia c`bon開賣新品種「陽光紅麝香葡萄」。（圖／記者林育綾攝）

另還獨家引進砂丘綠寶石「日本鳥取縣產麝香葡萄」，歷史可追朔到上世紀，擁有100年以上的經驗，鳥取利用其日本最大面積的砂丘地形，日夜溫差及排水性佳的特性，培育出的麝香葡萄皮薄、果實飽滿，像翠綠色寶石般剔透。

▲Mia c`bon販售麝香葡萄。（圖／記者林育綾攝）

獨家引進還包括「夏姬梨」，由鳥取縣園藝試驗場以「筑水」與「二十世紀」配種育成的新品種，特色是糖度11.5度以上、酸味較低，果皮薄、果肉細緻。

而佔全日本山藥總產量僅約1%的「砂丘山藥NEBARRIKO」為鳥取縣原創，只能在當地栽培，果肉白皙、質地緊實不易斷，磨泥後黏稠度高，風味甜而濃。

▼Mia c`bon推出有機蔬菜。（圖／記者林育綾攝）

●本土水果

本土水果禮盒也是送禮熱門選擇，Mia C’bon引進來自斗六鎮北朱丹灣的「團圓蜜文旦」，嚴選單果約300克，果形勻稱、果皮薄細，甜度保證達12度以上，酸甜平衡、果肉柔嫩。文旦栽培過程採友善土地方式，不使用農藥，並透過修枝、疏果與控水等細心管理，加上當地日照充足、晝夜溫差大及肥沃土壤，造就獨特香氣與細緻口感，送禮或自己吃都適合。

▲來自斗六鎮北朱丹灣的「團圓蜜文旦」。（圖／記者林育綾攝）

另一款「履歷完熟新興梨」則以天然栽培為特色，透過人工嫁接與嚴格疏果，每株僅留三顆品質最佳的果實，再以三層果袋隔光、防水、防蟲，確保外觀與品質。與一般施用生長激素的梨子不同，履歷新興梨堅持自然熟成，果實雖不特別碩大，卻果肉扎實、甜度均衡且耐存放，展現出純粹天然的風味。

▼本土水果禮盒也是熱門品項。（圖／記者林育綾攝）

●特色禮盒、月餅

看準中秋送禮，Mia C’bon網羅日本東京、大阪、京都、北海道等地多款伴手禮盒，兼具實用與收藏話題性。台灣品牌亦展現創新，如樂米穀場「初雪美姬米鳳梨酥」、木匠手作「蛋是鳳梨酥」、魚刺人「沙琪瑪蛋盒組」、老楊「追月映光禮盒」，透過精緻設計與巧思，讓送禮更顯心意與品味。

▲Mia c`bon集結多款各國禮盒、伴手禮。（圖／業者提供）

Mia C’bon也引進多款美心月餅，包括「香華奶黃月餅」8入1,599元、「低糖蛋黃蓮蓉月餅」6入1,399元、「流心奶黃月餅」6入1,420元，以及「蛋黃白蓮蓉月餅」6入1,399元，皆主打嚴選食材與經典工藝，展現不同層次風味。

●「匠黑牛」系列首登場

▲Mia c`bon推出「匠黑牛」（日本F1國產牛）。（圖／記者林育綾攝）

Mia C’bon宣布引進「匠黑牛」系列，與擁有超過47年育種與肥育經驗的日本直營牧場合作，涵蓋九州地區（鹿兒島、宮崎、熊本、佐賀、大分）、東北地區（北海道、青森、岩手、秋田、山梨）共10縣產區，嚴選玄米飼養岩手黑毛牛、奧羽牛、富士山麓牛等多款國產牛。

合作牧場重視動物福利，為牛隻提供平均2坪活動空間，鋪設木屑牛舍，並堅持不施打抗生素與生長激素，飼料則以日本稻草、美國乾草為基礎，並加入約10%玄米提升油花均勻度與風味。

這次Mia C’bon上市的「匠黑牛」規格眾多，肉質入口即化、油花細緻清爽，同時提供現買現煎服務。

▲▼Mia c`bon推出「匠黑牛」（日本F1國產牛），是台灣首度登場。（圖／記者林育綾攝）

●家樂福「F1國產牛」

除了Mia C’bon，家樂福也特別引進台灣首度登場的「日本F1國產牛」，來自黑毛和牛與乳牛的雜交育種，以直營牧場飼養、冷藏海運進口，價格比市售日本進口牛肉便宜約5%以上，成為熱門選擇。

此次主打「紐約客」、「肋眼」與「梅花」三大部位，分別推出200g、400g、800g盒裝，並提供現煎服務，方便消費者直接帶回。

▲因應怕肉買太多吃不完，家樂福推出多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」。（圖／業者提供）

此外，有鑒於很多人怕肉買太多吃不完，家樂福同步推出多款「夾鏈袋包裝火鍋、燒烤肉片」，包含羊肉、豬肉、美國安格斯牛等品項，方便保存，避免浪費。9月24日至10月7日期間，量販店購買指定1公斤以上、超市店購買500克以上肉品，即贈「品高炒烤醬」隨機一瓶，讓消費者烤肉、火鍋更添風味。

●滿額折扣、滿額贈禮

Mia C’bon中秋期間祭出多重回饋活動，即日起至10月6日，單筆消費滿1,000元，送100元滿額折價券，可於10月12日前使用，每筆消費最高可折抵500元。

此外，即日起至10月7日加入Mia C’bon LINE官方帳號，參加「送禮選物師」互動遊戲並完成資料填寫，就有一次抽獎資格，有機會獲得1000元優惠券，共抽出20名。

活動期間單筆消費滿3,000元，還可獲贈限量「品味生活氣氛燈」1個，全台限量1500份，送完為止。

▼Mia c`bon消費滿3千元送氛圍燈。（圖／記者林育綾攝）