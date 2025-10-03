北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

▲高材生突清空IG。（圖，下同／翻攝自當事人IG）



記者施怡妏／綜合報導

曾姓婦人因在台北捷運上要求一名年輕男子讓座，遭一腳踹飛，引發社會大眾討論。據悉，該名年輕男子為台大高材生，已經畢業2年，有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」。針對北捷事件，大家的私訊跟訊息每則都有看，但為了避免造成誤會，暫時不會回應，請大家體諒。

年輕男子的IG曝光，目前已累積1.1萬粉絲，不過他目前已把IG的貼文全清空，只留下9月30日的貼文。然而，他稍早發黑底白字限動，「先跟大家說一下，我有看完每則私訊喔」，但目前尚未與捷警說明，與專業人士討論後，「避免造成捷警有任何誤會」，決定先暫時不做過多的回覆，「感恩的心！」

據了解，用腳踹翻胡鬧阿婆的年輕人姓張，是前年才畢業的台大高材生，有學妹透露，印象中就是個「優雅的小姐姐」，看了影片中他踹人的畫面很驚訝，「沒看過他這麼powerful」！

捷運警察隊透露，以電話通知其到案說明，但對方一直未接電話，因此將改以通知書的書面方式告知其到案說明。

事件曝光後，許多網友紛紛到他的貼文下方留言，「覺得你好美」、「已被圈粉～太颯啦」、「太帥了，而且好美喔！三宅一生妳穿太好看了」、「就是你！優雅又從容不迫」、「確實如妳台大學妹形容的一般優雅，給掌聲。」