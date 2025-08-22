台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

▲台南地檢署。（記者林東良攝）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南一名陳姓女子2年前在淘寶上購買棉花棒，近日卻有員警持拘票上門抓人，最後她不只被關了一晚，還繳了10萬元罰鍰。對此，台南地檢署說明，當時傳喚陳女未到庭，因此檢方依法核發拘票，由警方拘提，至於10萬元是被告同意繳納的緩起訴處分金，程序並無違法不當之處。

陳女2年前花費480元，在淘寶購買了20包棉花棒，但依據醫療器材管理法第25條規定，進口醫療器材應向中央主管機關衛生福利部申請查驗登記，經核准發給醫療器材許可證後，始得輸入。違反者，依同法第62條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。

基隆關也進一步說明，如果民眾進口的醫療器材是專門供個人使用，且符合特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法附表所列項目及數量，則無需申請輸入許可，包括OK繃（60個、片）、液體OK繃（4條、罐、瓶、支）、棉棒（200支）、衛生套（60個）、衛生棉條（120個）、日拋隱形眼鏡（單一度數60片）每人以單一品牌及2種不同度數為限、矯正鏡片（1副），以及醫用口罩（250個、片）等，但每人每半年只能免證輸入1次。

陳女喊冤表示，她買完棉花棒就出國不在台灣，僅知道東西被海關銷毀，不知道有公文寄來，最後卻要付出200倍金額的代價，讓她非常疑惑，質疑2年多前的事現在才來罰人，「政府真的有這麼缺錢嗎？」

對此，台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖表示，經查本案是今年移送台南地檢署，承辦檢察官於今年6月間，對陳姓被告諭知需繳交緩起訴處分金十萬元，而被告也同意繳納。

蔡宗聖指出，本案偵辦期間，因傳喚陳姓被告未到庭，檢察官依法核發拘票拘提陳姓被告，由員警帶被告至地檢署拘留室短暫拘留，並由檢察官即時訊問陳姓被告後請回，經進一步瞭解，本次拘提程序並無違法不當之處。