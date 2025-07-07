山林場域工作辛苦且危險　林業署教育訓練提升職安意識和應變

▲苗圃工作偶有蜂螫問題，防範工作更為重要。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於林務人員工作地點均屬山區危險之森林場域，林業及自然保育署南投分署於月前舉辦「114年度職業安全教育訓練」，希望加強職場勞工及相關人員在執行職務時的職業安全及健康保護意識，也提升員工災害應變能力及強化危機意識。

本次教育訓練於6月26日登場，林業保育署南投分署邀請勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心檢查員擔任講師，講授勞工作業安全衛生有關之法規概要、危害鑑別與風險管控及生物性危害及應變處置等相關課程，參訓對象為該分署職工及各工作站守護山林的森林護管人員。

▲山林工作職安尤為重要。

南投分署表示，該分署轄區涵蓋南投、彰化、雲林三縣及部分台中市，工作人員分佈在各工作站、森林遊樂區，工作內容為林班巡視、取締盜伐、造林育苗、保育、步道管理及治山防洪工程等相關業務；本次教育訓練經由講師職業安全檢查的實務經驗、深入淺出的說明及精闢的解析，幫助員工建立執行職務所處工作環境之危險辨識及強化工作安全防護機制、落實各項職安措施，希望能於面對潛在危險時臨危不亂，減少職災意外發生並降低人員生命財產之損失。

南投縣社會及勞動局也於同日舉辦「114年度職業安全衛生宣導會」，邀請勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任林聰偉、技正黃正怡，就高溫戶外熱危害、職場不法侵害以及職災案例進行分享，同時也提醒雇主建構安全的工作環境，維護勞工的工作安全。