動土不收花籃　印象建設號召百萬善款助屏基醫療大樓

▲印象建設動土典禮捐助屏基智能醫療大樓。（圖／屏基擔提供）

記者陳崑福／屏東報導

印象建設秉持「建築不忘公益」的精神，於今(3)日溝美段建案動土典禮上發起以捐款取代花籃「大家作伙來蓋屏基醫院」的公益活動，將善款捐助屏東基督教醫院興建中的智能醫療大樓，以實際行動支持屏東醫療發展，為地方健康建設注入力量。

印象建設深耕南部多年，董事長王世賢表示，企業有能力時就該勇敢承擔社會責任，把資源投入最需要的地方。十幾年來印象的每個建案都號召協力廠商集結資源投入更具意義的公益行動，延續企業「以愛回饋社會」的核心價值。這次40多家廠商共捐款68萬元，印象建設再加碼32萬，共計100萬元。由屏基醫療執行長余廣亮代表受贈，並向印象建設及廠商表達誠摯感謝。

余執行長指出，今年6月，印象建設率先捐出百萬元款項，為屏基智能醫療大樓注入關鍵助力；這次更進一步號召協力廠商共同響應，以具體行動展現「拋磚引玉」的精神。這份帶頭之舉，不僅提供資金挹注，更象徵對屏基使命的高度認同與支持，為醫院在建設歷程中增添堅實動力。

他說，屏基創院73年來，陪伴屏東無數家庭走過生命的重要時刻，始終秉持以病人為中心的全人照護；作為醫療財團法人，董事會沒有薪水沒有分紅，收入全部投注於醫療發展及社會公益服務，深耕原鄉醫療、獨居長者關懷、社區健康促進…。因此屏基是屬於屏東人的醫院，每一筆捐款都是推動大樓工程的重要助力，無論金額大小，都是滿載祝福的心意，都能為醫院添磚加瓦，成為推動智能醫療大樓落成的溫暖力量。

這次印象建設在動土典禮中展現的公益之舉，不僅體現了企業對地方社會的深厚情感，也為屏東醫療建設點燃希望。王董事長重申「這不是印象建設一間公司的責任，而是全屏東人的使命。讓我們一起做伙支持屏基智能醫療大樓，讓愛在屏東持續延續」希望藉由這次捐助，帶動更多企業與民眾投入公益，共同守護家鄉民眾的健康。