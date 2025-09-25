奇美醫療體系獲大成鋼捐助　攜手深耕台南共築健康守護網

▲大成鋼集團秉持回饋社會的精神，慷慨捐贈善款，支持奇美醫療體系，推動「深耕台南醫療照護」與「社區健康促進」等工作，受到林宏榮院長感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫療體系永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，秉持「以人為本」理念，長期推動「深耕台南、健康台灣」計畫，奇美醫院院長林宏榮代表全體醫療人員感謝大成鋼集團創辦人謝榮坤的支援，強調這份善舉不僅肯定奇美醫療的努力，更是對台南市民健康的回饋投資。

大成鋼集團秉持回饋社會的精神，慷慨捐贈善款，支持奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）推動「深耕台南醫療照護」與「社區健康促進」等工作。這筆捐款將用於優化醫療人員的工作環境、推動智慧醫療並強化社區健康網絡，以及持續培育跨專業且多元的醫療人才。透過這些努力，奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）期盼醫療服務不僅限於院內，更能延伸至社區與偏鄉，落實「全齡、全人、全程、全區、全社會」的健康照護願景。

奇美醫院院長林宏榮代表全體醫療人員，對大成鋼集團的善舉致上最誠摯的感謝與敬意，並表示：「這份支持不僅是對奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）的肯定，更是對台南市民健康的回饋投資。我們將善用每一分資源，提升醫療品質，縮小健康差距，並攜手在地企業共同承擔社會責任，實現『友善共好』的永續典範。」

未來，奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）將持續依循衛生福利部「健康台灣18項目標」為藍圖，深化智慧醫療、在宅急症照護、慢性病整合管理與偏鄉醫療可近性等重點領域。同時，透過在地企業的支持與社會各界的參與，攜手打造南部最值得信賴的健康守護網絡。