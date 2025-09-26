佛祖慈悲化行動！ 屏東佛教會送暖花蓮災區　百萬善款助重建

▲屏東縣佛教會理事長釋見引法師（左三）捐贈100萬元善款，由花蓮縣議會議長張峻（右二）代表接受。（屏東縣佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水瞬間沖入市區，造成嚴重災情，許多家庭受創。屏東縣佛教會理事長釋見引法師第一時間除誠心祈願佛祖庇佑，25日更號召縣內佛教團體合力募集100萬元善款與三車物資，親自送往災區，由花蓮縣議會議長張峻代表接受，並在現場直接發放慰問金，盼災民感受佛祖的慈悲與人間的溫暖。

釋見引法師25日一早即連繫縣內佛教團體，包含屏東縣佛教會、萬巒萬法寺及聚德功德會等，共同準備物資。白米、罐頭、飲料、礦泉水一應俱全，共集結三車，並籌得100萬元善款。同時，台東縣佛教會提供熟食120份，台東市海山寺更鼎力協助。傍晚時分，車隊抵達光復鄉富安宮物資集會所，現場一片忙碌卻充滿愛心。

議長張峻在得知屏東佛教界雪中送炭，滿身泥濘自災區趕來現場代表受災戶接受物資與善款。他表示，所有善款將由縣議會統籌，確保發放到每位災民手中。釋見引法師更在現場親自致贈受災戶5000元慰問金，盼能緩解燃眉之急。

釋見引法師感慨地說，這次堰塞湖溢流情況就像當年日本311大地震海嘯般驚人，泥水翻滾如黑水，令人膽顫心驚。他強調，佛教徒秉持佛祖慈悲為懷、菩薩聞聲救苦的精神，願盡棉薄之力協助鄉親重建家園。雖然慰問金數額有限，但代表了最大誠意，希望帶給受災民眾一絲撫慰。

他同時指出，這場天災提醒各界務必更加謹慎防範。對於不幸罹難者，佛教團體也會協助超渡，祈願亡者往生淨土。釋見引法師並感謝國軍官兵進入災區清理汙泥，以及高雄、屏東消防局特搜隊冒險協助搜救失聯者，強調這份無私付出值得敬佩。

張峻議長則代表災區居民，感謝屏東縣佛教會理事長釋見引法師、台東縣佛教會理事長常菁法師及海山寺主持釋惟悟法師的大愛相助。他承諾，所有物資與慰問金將立即送到災民手中，讓受困家庭實際感受到佛祖慈悲與社會溫暖。