金價連漲「帶動金條銷量」　陸買家嘆：錢放銀行等利息不划算

▲周大福金飾價格3日來到1129元／克。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

黃金價格近期頻頻刷新歷史高點，COMEX黃金期貨2日盤中最高觸及3922.7美元；倫敦金現最高觸及3895.38美元／盎司，逼近3900美元關卡。中國國內金價受此影響也跟著上漲，周大福、周生生等足金飾價格每克漲到1129元（人民幣，下同），甚至還有品牌漲到每克1130元。

綜合陸媒報導，一名杭州銀樓老闆表示，金飾的價格上週上漲了15%左右，由於金價過高，來購買足金飾品的消費者明顯少了，反而是購買金條做投資的消費者變多了，「目前店內的金條更好賣。」

▲銀樓老闆指出，金條銷量較好。（示意圖／CFP）

一名買家表示自己投資黃金的原因，「因為現在的錢，放在銀行的話，那個利息太少了，不划算，加上我還有兩個小孩要養，現在就是只要有多餘的錢可以投資，我會買黃金，買一點買一點這樣，如果我的兒子們不結婚，不需要買金飾也沒關係，這筆錢可以投資創業。」

金價連漲也引發不少買家憂心，「金價又又又漲了，一早起來回收價都870了」、「開始擔心2026年會不會漲成天價」、「金條價格第一次破900，看來1000好像也可能會來」、「這兩天的行情走勢也是很離譜了」、「早知道多買點了」、「黃金的漲幅，太嚇人了吧」、「錯過太多次上車機會了」。

▲不少人哀嘆，金飾價格回不去了。（示意圖／CFP）

專家分析，未來金價短期的部分，高位震盪，關注10月非農資料及聯準會政策動向，若政府停擺延長或地緣風險升級，金價恐衝擊4000美元；長期的部分，瑞銀看漲至4,200美元／盎司（2026年中），高盛極端預測5000美元（美債1%資金轉向黃金的假設下）。