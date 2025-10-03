金器公司成立企業義消　加入守護大台南防災生力軍

▲金器公司成立企業義消，員工加入消防行列，強化廠區與社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南在地績優企業金器公司，近日正式成立「企業義消」，投入台南市消防局第三大隊防災行列，成為守護大台南安全的新生力軍，公司不僅積極培植員工成為防災種子，更強化企業自主防災能力，展現企業履行社會責任的實際行動。

消防局第三大隊長鄭誌峰指出，轄內已有多家企業陸續成立企業義消，能夠在平時強化廠區安全，在災害發生時也能協助社區與消防單位，成為公部門防救災的重要夥伴。他強調，透過企業義消參與，將能有效推動災害防救工作。

金器公司專營自動化元件製造與銷售，秉持「自己財產自己護，即時消災才是福」的理念，積極培訓員工接受專業課程，包括疏散規劃、廠區救災資源運用、應變演練與救災圖資建立等，提升災害應變能力。消防局李明峯局長表示，企業員工經過48小時訓練合格後加入義消團隊，具備災害預防與搶救專業技能，未來將成為災害初期應變的堅實力量。

市長黃偉哲則高度肯定企業義消的投入，感謝企業願意承擔社會責任。他指出，透過企業義消的加入，不僅能強化廠區自身的安全，更能在突發災害時投入社區救援，保障企業與市民的生命財產安全，也期盼有更多企業回應，共同打造更安全的台南。