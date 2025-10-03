男粉絲癡迷「浪Live」女直播主　打賞被冷落！跟蹤嗆報復慘了

▲女直播主不堪騷擾報案，痴狂鐵粉遭跟騷法起訴。（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

「浪Live」直播平台一名女直播主因外貌出眾，深受鍾姓鐵粉支持，不料鍾男疑似單戀情深，情難自抑，竟在今年4月中旬7度尾隨女方，還以通訊軟體傳訊威脅「讓妳知道真心被踐踏的報復」，最終直播主不堪其擾報警，新北地檢署依違反跟蹤騷擾法起訴鍾男。

據了解，這名受害女直播主除了在「浪Live」平台進行直播外，還擔任展場女模（Show Girl），因身材窈窕、外型亮眼，吸引許多粉絲支持。鍾姓男子透過網路直播認識她後，馬上淪陷成為鐵粉，時常在直播時打賞禮物，但之後自認被女方冷落而心生不滿，失控開始跟蹤騷擾。

檢方查出，今年4月11日傍晚，女直播主在台北南港展覽館擔任展場模特兒，即便工作結束，鍾男仍一路尾隨至北市信義區捷運101站。當晚6時及10時，鍾男透過Instagram傳訊，內容包括「難道要我用非正常手段排解我們之間的冰點嗎？」、「那麼我會好好運用我的專業，讓妳自己來找我的」等言語，讓女方心生恐懼。

接下來兩天，鍾男更變本加厲，持續以威脅性言語騷擾女直播主，還揚言要將女方個人資訊發布至情色論壇及酒店等場所，「不然會持續性的讓妳知道什麼叫真心被踐踏的報復」。

面對不斷騷擾，直播主忍無可忍選擇報警。鍾男到案後坦承行為，但辯稱「只是想跟她說幾句話」。檢方認為，鍾男的行為雖未達恐嚇罪標準，但已使人心生畏怖，嚴重影響女方生活及社會活動，因此依跟騷法提起公訴。