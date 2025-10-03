　
社會 社會焦點 保障人權

男粉絲癡迷「浪Live」女直播主　打賞被冷落！跟蹤嗆報復慘了

▲抖內直播妹。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女直播主不堪騷擾報案，痴狂鐵粉遭跟騷法起訴。（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

「浪Live」直播平台一名女直播主因外貌出眾，深受鍾姓鐵粉支持，不料鍾男疑似單戀情深，情難自抑，竟在今年4月中旬7度尾隨女方，還以通訊軟體傳訊威脅「讓妳知道真心被踐踏的報復」，最終直播主不堪其擾報警，新北地檢署依違反跟蹤騷擾法起訴鍾男。

據了解，這名受害女直播主除了在「浪Live」平台進行直播外，還擔任展場女模（Show Girl），因身材窈窕、外型亮眼，吸引許多粉絲支持。鍾姓男子透過網路直播認識她後，馬上淪陷成為鐵粉，時常在直播時打賞禮物，但之後自認被女方冷落而心生不滿，失控開始跟蹤騷擾。

檢方查出，今年4月11日傍晚，女直播主在台北南港展覽館擔任展場模特兒，即便工作結束，鍾男仍一路尾隨至北市信義區捷運101站。當晚6時及10時，鍾男透過Instagram傳訊，內容包括「難道要我用非正常手段排解我們之間的冰點嗎？」、「那麼我會好好運用我的專業，讓妳自己來找我的」等言語，讓女方心生恐懼。

接下來兩天，鍾男更變本加厲，持續以威脅性言語騷擾女直播主，還揚言要將女方個人資訊發布至情色論壇及酒店等場所，「不然會持續性的讓妳知道什麼叫真心被踐踏的報復」。

面對不斷騷擾，直播主忍無可忍選擇報警。鍾男到案後坦承行為，但辯稱「只是想跟她說幾句話」。檢方認為，鍾男的行為雖未達恐嚇罪標準，但已使人心生畏怖，嚴重影響女方生活及社會活動，因此依跟騷法提起公訴。

 
10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男粉絲癡迷「浪Live」女直播主　打賞被冷落！跟蹤嗆報復慘了

相關新聞

中秋送暖8年不輟　8000斤柚子塞爆彰化家扶

中秋送暖8年不輟　8000斤柚子塞爆彰化家扶

中秋節前夕，彰化家扶中心的大廳出現一道壯觀的「柚子牆」！這是由和美鎮直播主姚勝豐（豐哥）連續第8年發起的「愛心柚溫暖家扶兒」活動，今年成功募集8000台斤柚子，塞爆整個家扶大廳。這些充滿愛心的柚子將分送給1728戶受扶助家庭，讓孩子在佳節前夕也能「柚」見幸福，感受來自社會的溫暖。

浪LIVE四連擊！守護青春不走歹路

浪LIVE四連擊！守護青春不走歹路

楓葉姐姐鏡頭前「大跳三振舞」　放送寵粉福利

楓葉姐姐鏡頭前「大跳三振舞」　放送寵粉福利

獨／疑跨海買兇！香港直播主首爾遭玻璃瓶K頭滿臉血

獨／疑跨海買兇！香港直播主首爾遭玻璃瓶K頭滿臉血

三隻羊官方親回「小楊哥」回歸進度

三隻羊官方親回「小楊哥」回歸進度

