中秋連假好熱！北台灣高溫飆38度　台灣東方熱帶擾動往北跑了

記者柯沛辰／綜合報導

根據氣象署預報，中秋連假各地大多天氣穩定，山區、中南部要防午後雷陣雨。氣象專家吳德榮指出，今起至下周一，受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，但今明兩天受輕颱「麥德姆」影響，恆春半島及花東局部有雨。至於原先在台灣東側的熱帶擾動，已調整至日本南方海面，後續仍待觀察。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，最新（1日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至下周一太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑，午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

今日各地氣溫部分，北部22至38度，中部23至36度，南部23至35度，東部19至34度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最新歐洲人工智慧（AIFS）模式，8日20時模擬圖顯示，原在台灣東方海面的熱帶擾動已調整至日本南方海面（右）。（圖／洩天機教室）

吳德榮提醒，今、明（3、4日）因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，恆春半島及花東轉為有局部降雨的機率。下週二至週四（7至9日）東側水氣漸增，東半部及北海岸局部短暫雨的機率逐日提高；西半部晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新（3日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「麥德姆」偏西北西，今通過呂宋島、進入南海，逐漸增強，5日將以「中颱」之姿、中心通過雷州半島附近，侵襲海南島、兩廣及越南北部。

根據最新（2日20時）歐洲人工智慧（AIFS）模式，8日20時模擬圖顯示，原在台灣東方海面的熱帶擾動已調整至日本南方海面，但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應續觀察。