輕颱「麥德姆」今明路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

▲中秋連假高溫炎熱，山區、中南部需留意局部午後雷陣雨。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

今年第21號颱風「麥德姆」昨天上午生成，強度為輕颱，根據最新路徑圖顯示，不會直接侵襲台灣，但受外圍雲系影響，花蓮、台東及屏東今天（3日）會有局部短暫陣雨，且台東、恆春半島降雨較為明顯，其餘地區仍多雲到晴。中秋連假各地大多天氣穩定，但高溫炎熱，山區、中南部要防午後雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，除花東及屏東有雨，高雄以北及宜蘭仍為多雲到晴，高溫普遍在32至35度，僅午後山區有局部短暫雷陣雨。需特別留意的是，大台北、桃園及中部地區有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動需注意防曬、補充水分。

張承傳指出，今明兩天（3、4日）天氣概況相似，受颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率。到了周六、周日（5、6日）中秋連假期間，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲中秋天氣概況一覽，點圖可放大。（圖／中央氣象署）

下周二起（7日起），太平洋高壓減弱，東半部水氣增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，周六起（4日）一連六天，台、澎、金、馬低溫在24至28度；高溫方面，西半部在32至36度，東半部約31至33度，離島澎湖、金門、馬祖在31至33度。

風浪方面，今明兩天（3、4日）東半部含蘭嶼、綠島沿海及恆春半島有長浪發生的機率，浪高將增大到2至3米，且5日南部沿海也有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

▼輕颱「麥德姆」路徑預測，不會直接影響台灣，但外圍環流會帶來雨勢。（圖／中央氣象署）