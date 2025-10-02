「麥德姆」外圍環流明起影響2地　下周末又有熱帶系統發展

記者周湘芸／台北報導

麥德姆颱風外圍雲系影響，明、後天花東及屏東有短暫陣雨，午後山區及中南部有局部雷陣雨。菲律賓沿海持續有熱帶系統發展，預計下周末前後又有熱帶系統接近台灣東南方海面，強度及路徑仍要觀察。

▲麥德姆颱風。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員謝佩芸表示，未來幾天台灣仍是晴時多雲、高溫炎熱天氣。明、後天受麥德姆颱風外圍雲系影響，花東及屏東有短暫陣雨，午後山區及中南部有局部雷陣雨。

謝佩芸指出，台灣東南方海面的熱帶系統今天早上形成颱風，未來偏西接近菲律賓，明、後天通過呂宋島進入南海，往海南島移動，其外圍雲系明天下半天到後天上半天接近台灣，為花東及屏東帶來局部陣雨。

她也說，菲律賓沿海目前仍是低壓區，未來仍有熱帶系統發展機率，預計下周末前後有熱帶系統接近台灣東南方海面，強度及路徑仍要觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

謝佩芸表示，今天各地晴到多雲，午後山區及高屏平地有零星降雨。明天花東及屏東有短暫陣雨，且局部有較大雨勢，蘭嶼至恆春也要留意，午後各地山區有雷陣雨。

她指出，下周日至周一颱風接近中國沿海，台灣回到高壓影響天氣，各地晴朗炎熱，午後各地山區及中南部有雷陣雨。周二台灣東方海面是低壓區，開始有東北風，北海岸、東半部有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度方面，謝佩芸也說，未來一周東半部約32度，西半部34至36度，感受悶熱。今天雙北、桃園及台中局部有36度高溫機率。

